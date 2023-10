Bodensee-Vereine kooperieren mit deutschem Basketballmeister

Die Basketballer von Ratiopharm Ulm sind in der vergangenen Saison sensationell deutscher Meister geworden. Genauso sensationell war der Weltmeistertitel für Deutschland vor wenigen Wochen. Diese Aufmerksamkeit für die Sportart wollen die Ulmer nutzen, um den Basketball über ihre Region hinaus zu fördern. Dazu gehen die Ulmer eine Vereinskooperation mit dem VfB Friedrichshafen und dem TSV 1848 Tettnang und deren Basketballgemeinschaft BG Bodensee Pirates ein. Die Zusammenarbeit im Jugend- und Juniorenbasketball ist zunächst für zwei Jahre ausgelegt.

Ziel: Talente an das nationale Topniveau heranführen

Die Kooperation gaben die drei Vereine am Rande des Eurocup-Heimspiels von Ratiopharm Ulm am Dienstagabend gegen Dolomiti Energia Trento bekannt. „Wir freuen uns, dass wir mit dem VfB Friedrichshafen einen sehr engagierten Partner in der Bodenseeregion finden konnten und sind gespannt auf die gemeinsamen Projekte und Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath. „Ziel ist es, talentierte Spieler aus der Bodenseeregion an das nationale Topniveau heranzuführen.“

In den vergangenen Jahren gelang nur dem Weingartener Moritz Krimmer über die Nachwuchsmannschaften der OrangeAcademy in Neu-Ulm der Sprung in den Profi-Basketball und in die erste Mannschaft der Ulmer. Seit dieser Saison spielt der inzwischen 23-Jährige beim Zweitligisten Trier. „Wir freuen uns riesig über die Kooperation. Damit können wir unseren Nachwuchs noch besser fördern und eine sehr gute Perspektive anbieten“, meint Oliver Wagner, Vorsitzender der BG Bodensee Pirates.

Attraktivität steigern und Nachwuchs gewinnen

Die Ausbildung von jungen Talenten soll gemäß der Ausbildungsphilosophie und Trainingskonzeption von Ratiopharm Ulm das Ziel haben, diese Talente anspruchsvoll zu fördern und weiterzuentwickeln. „Primäre Ziele der Kooperation sind die Attraktivitätssteigerung des Basketballsports in der nord-östlichen Bodenseeregion, eine entsprechende Positionierung der Kooperationspartner als Treiber sowie die Förderung des Basketballnachwuchses“, heißt es unter anderem in der sechsseitigen Kooperationsvereinbarung.

VfB-Präsident: „Vertrauensbeweis in unser Nachwuchsförderkonzept“

Es soll Sichtungsveranstaltungen geben, aber auch Trainerfortbildungen ‐ dazu verspricht Ratiopharm Ulm, „Inhalt und Aufbau von Trainingseinheiten mit den Kinder- und Jugendtrainern“ zu den Kooperationspartnern zu bringen. „Die individuelle und altersspezifische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen hat dabei absolute Priorität“, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung der drei Vereine. „Zu unserem Nachwuchsleistungszentrum, dem OrangeCampus in Neu-Ulm, ist es ein weiterer logischer Schritt, Partnerschaften für die Sichtung und Förderung junger Talente im Basketball aufzubauen“, sagt Nico Keller, Vorstandsmitglied von BBU’01, dem Dachverein der Ulmer Basketballer.

Auch Jochen Benz, Präsident des VfB Friedrichshafen, freut sich: „Die Kooperation ist ein starkes Signal für den Basketball. Für uns als VfB zugleich ein Vertrauensbeweis in unser Nachwuchsförderkonzept, nachdem wir bereits im Juniorenfußball mit dem VfB Stuttgart und im Junioren-Volleyball mit dem Deutschen Volleyball-Verband offizieller Kooperationspartner sind.“