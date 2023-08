Neu konzipiert hat das Dornier–Museum Friedrichshafen sein Sommerfest für kleine und große Flugzeugfans. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, können auf dem Museumsgelände beim Häfler Flughafen einfliegende Gastflugzeuge und schnelle Jets bewundert werden, und für den Nachwuchs gibt es in der Kinderwelt ein spezielles Programm. Live–Musik liefern neben dem Jazz Trio und Dixies Treibhaus Ventil auch die Lokalmatadoren Thin Mother.

Wenn der Klang historischer Maschinen ertönt und die „Flying Bulls“ aus Salzburg mit ihren Alpha Jets einfliegen, dann kommen Flugzeugfans auf ihre Kosten. Dazu hat das Museum eine kleine Sonderschau zum Jubiläums „50 Jahre Alpha Jet“ zusammengestellt.

Einmal neben dem Piloten Platz nehmen

Selbst einmal durch den Sommerhimmel zu fliegen und dicht bei den Piloten sitzen, das geht bei einem Rundflug in einer historischen Do 27–Maschine, mit den Bodensee Helicoptern oder bei Schnupperflügen mit dem Luftsportclub Friedrichshafen; buchbar spontan vor Ort (Plätze sind begrenzt verfügbar).

Besichtigt werden kann Iren Dorniers legendäre Do 24 ATT auf dem Museumsgelände, während nebenan der Flughafen Friedrichshafen mit Erlebnisangeboten dabei ist: In einer Flughafen–Tour können die Besucher hinter die Kulissen blicken, mit dem Bus die Start– und Landebahn entlang rollen oder die Flughafenfeuerwehr bei einem Einsatz beobachten.

Für Kids gibt's jede Menge Action

Für ein buntes Kinder– und Familienprogramm sorgt das Museum mit dem Seehasen–Dampfbähnle, einem Karussell, einer großen Hüpfburg und einem Kinderspielplatz mit Flugzeugrutsche und Mars–Rover. Modellbautechniken zeigt der Plastik–Modell–Bauclub, und mit Mister Hagen tritt ein Profi–Zauberer auf. Kurzweilige Familientouren durchs Museum finden ebenso mehrmals täglich statt wie Museumsrundgänge für Erwachsene.

Musik erwartet die Gäste am Samstag von 13 bis 15 Uhr mit dem Jazz Trio auf der Museumsterrasse, am Abend tritt Thin Mother auf bei freiem Eintritt ab 18 Uhr (Konzertbeginn ist um 20 Uhr), am Sonntagvormittag geht es mit Dixies Treibhaus Ventil weiter. Für Bewirtung sorgt das Team des hauseigenen Do X–Restaurants.

Das Sommerfest wird am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr gefeiert. Tickets für die Rundflüge gibt es direkt vor Ort bei den Rundflugverkaufsständen zu kaufen, solange diese verfügbar sind.

Das komplette Programm und alle weiteren Informationen gibt es unter www.dorniermuseum.de