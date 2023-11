Bodensee Players bringen Krimi-Klassiker auf die Bühne

Das neue Theaterstück der Bodensee Players feiert am Mittwoch, 22. November, Premiere. Gespielt wird „A Murder is Announced“ von Agatha Christie. Der Klassiker der Krimiunterhaltung ist an vier Abenden von Mittwoch bis Samstag jeweils um 20 Uhr (Einlass 19.15 Uhr) im Casino Theater im Fallenbrunnen zu sehen ‐ in englischer Sprache.

Zur Handlung: Eine eigenartige Anzeige erscheint in der Wochenzeitung des gewöhnlichen kleinen englischen Dorfes Chipping Cleghorn: „Ein Mord wird hiermit angekündigt. Er wird Freitag, um 6 Uhr 30 abends in Little Paddocks verübt. Freunde und Bekannte sind herzlichst eingeladen, daran teilzunehmen.“ Für Letitia Blacklock, die Besitzerin von Little Paddocks, ist es eine große Überraschung. Sie richtet sich aber trotzdem darauf ein, am Abend Gäste zu bekommen. Naturgemäß sind die Einwohner des Dorfes von dieser Ankündigung fasziniert und erscheinen unter Hervorbringung der verschiedensten Ausreden pünktlich um halb sieben in Little Paddocks. Alle versammeln sich im Wohnzimmer. Plötzlich geht das Licht aus, die Tür wird aufgerissen und ‐ mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.

Die Bodensee Players wurden 1997 gegründet und sind laut Mitteilung der einzige englischsprachige Theaterverein in der Bodenseeregion. Jedes Jahr werden zwei Aufführungen geboten.

Tickets (zehn Euro, fünf Euro ermäßigt) sind online bestellbar unter