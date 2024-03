Bodensee-Oberschwaben-Bahn ist wieder zuverlässiger

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) ist 2023 wieder deutlich zuverlässiger unterwegs gewesen als im Vorjahr, wie aus einer Pressemitteilung der BOB hervorgeht. „Wir haben an vielen Stellen gegengesteuert und sind froh, dass die Maßnahmen greifen“, erklärt BOB-Geschäftsführerin Magdalena Linnig.

2022 betrug die Pünktlichkeitsquote noch 92 Prozent. Auch das sei ein Wert, von dem andere Bahnunternehmen weit entfernt seien. Und doch sei dieser Wert für die BOB Anlass gewesen, zu reagieren. „Die Fahrgäste erwarten von uns mehr Zuverlässigkeit und Qualität, deswegen haben wir alles in Bewegung gesetzt, um das wieder zu liefern“, so Linnig.

Nach eigenen Angaben hat sich die BOB personell verstärkt und Abläufe optimiert, zum Beispiel die Werkstattfahrten nach Ulm. „Das hat funktioniert, wir sind wieder bei den angepeilten 96 Prozent Pünktlichkeitsquote, die wir uns vorgenommen haben. Und das auch nahezu immer in voller Kapazität“, sagt Linnig.

Denn der Übergang ins Elektro-Zeitalter im Dezember 2021 war für die BOB laut Pressemitteilung nicht einfach gewesen: Gebraucht gekaufte Züge seien mit monatelanger Verzögerung aus der Aufbereitung gekommen, elektrische Züge konnten nicht mehr in der eigenen Werkstatt, sondern mussten in der DB-Werkstatt in Ulm gewartet und repariert werden.

2022 kamen dann auch noch etliche Streckensperrungen auf der Südbahn hinzu, die laut BOB insbesondere die Überführung in die Werkstatt verzögerten. „Wenn die Strecke Aulendorf-Ulm gesperrt ist, müssen die Überführungsfahrten über Lindau umgeleitet werden“, erklärt Linnig. Die Fahrt dauere so statt eineinhalb Stunden bis zu vier Tage.

Das Problem mit der Strecke habe die BOB nicht in der Hand, denn sie nutzt die Gleise und Bahnhöfe der DB. „Wenn dann eine geplante Brückensanierung, wie im letzten Herbst, statt einem Wochenende plötzlich sechs Wochen dauert, dann sind unsere Werkstattfahrten nach Ulm direkt betroffen“, so Linnig.

Umso erfreuter ist die Betriebswirtin, dass die BOB wieder deutlich zuverlässiger unterwegs ist.