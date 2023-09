Bodensee–Duo erringt deutsche Vizemeisterschaft im 505er

Die deutschen Vizemeister in der 505er Jolle kommen vom Bodensee: Felix Diesch (Württembergischer Yacht–Club) und Frederik Schaal (Segel– und Motorbootclub Überlingen) haben bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft in Norderney Rang zwei erreicht. 27 Teams segelten vor der Nordseeinsel neun Wettfahrten.

Meist sind die beiden Männer auf den Booten ihrer Clubs in der Segel–Bundesliga unterwegs. Im 505er, dem größeren Bruder der olympischen 470er–Jolle, segeln sie oft nur zweimal im Jahr. Bei der Europameisterschaft im Juli im Atlantik in Frankreich kamen sie bei 71 Booten auf Rang elf. Vorige Woche nun fuhr Felix Diesch vom Ligaevent in Kiel direkt nach Bremen, um dort von Frederik Schaal abgeholt zu werden. Mit der Fähre ging es nach Norderney. „Zweimal rechts, dann bist du schon im Club“, schilderte Diesch die einfache Anreise. Während der Süden Deutschlands in Unwettern unterging, gab es an der Nordsee einen Sonnen–Wolken–Mix mit teils frischen, meist aber moderaten bis leichten Winden. „Meist war mehr angesagt, als dann wirklich wehte“, blickte Diesch zurück. Die Nordsee überraschte denn auch mit inkonstanten Windverhältnissen. Mit jeder Wolke änderten sich praktisch die Bedingungen auf dem Wasser. Dazu kamen Tidenhub und Strömung — insgesamt herausfordernde Bedingungen, aber für alle gleich schwierig.

Erst dominant, dann etwas schläfrig

Schaal/Diesch starteten mit einem vierten Platz am ersten Tag der Meisterschaft. Der zweite Tag lief optimal. Mit den Plätzen eins, zwei, fünf und zwei übernahm das Duo sogar die Führung. „Wir sind auf dem Vorwindkurs immer sehr tief gefahren, tiefer als alle anderen“, so Diesch über die erfolgreiche Taktik. Für den dritten Tag war zwar viel Wind angesagt, aber auf dem Wasser war es dann eher wenig — und vor allem drehend. „Da war der Wurm drin. Wir haben die Winddreher mehrmals echt verschlafen“, so Diesch. Mit den Plätzen acht und sieben hatte das Duo erst einmal die Führung verloren. Beim dritten Rennen des Tages lief es dann wieder wie am Schnürchen: Weit vor dem Feld segelten Schaal/Diesch die ersten beiden Runden. In der dritten schlief der Wind dann ein und das Rennen musste ohne Wertung abgebrochen werden.

Vor den letzten beiden Wettfahrten am vierten Tag hatten bei nur zwei Punkten Unterschied noch vier Teams Chancen auf den Titel. Mit einem vierten Platz im achten Lauf wahrten die Segler vom Bodensee ihre Chancen. „Im letzten Rennen waren wir alle schlecht“, resümierte Diesch über das Finale. Keines der vier favorisierten Teams kam unter den ersten Booten ins Ziel, für drei war es der Streicher, also das schlechteste Ergebnis der Serie. Den Titel holten sich Michael Daisenberger und Johannes Vellen vom Deutschen Touring Yacht–Club aus Tutzing (Starnberger See). Schaal/Diesch gewannen Silber mit einem Punkt Vorsprung vor den beiden Verfolgern.