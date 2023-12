Meine Frau bekommt wahrscheinlich kein Weihnachtsgeschenk. Mit fällt nichts Passendes ein. Dabei gibt es vieles, was sie brauchen könnte: eine neue Gartenschere, ein hölzernes Regenfass, ein Hochbeet gegen den ewigen Schneckenfraß. Aber leider sind alle diese Sachen so unromantisch.

Falls Sie jetzt denken: „Alles nicht so schlimm. Hauptsache, er schenkt ihr keine Bratpfanne“ - dann vielen Dank: Eine neue Teflonpfanne wäre schon lange fällig. Aber Spaß beiseite. Das Problem ist: Meine Frau kennt mich zu gut. Das schließt romantische Geschenke im Grunde aus. Käme ich mit einem solchen an, würde sie das verwirren. Sie könnte glauben, sie habe mich falsch eingeschätzt.

Sie könnte vermuten, dass ich eben doch ein verkappter Romantiker bin. Und was dann: Soll ich mich an der Romantik-Front abrackern? Haben Sie eine Vorstellung, wie anstrengend das werden kann? Also, die Idee mir dem Regenfass ist vielleicht doch nicht so schlecht. Nicht, wenn ich noch einen Einkaufsgutschein für einen großen Beutel Katzenfutter drauflege.