Blisshards stehen vor den „Wochen der Wahrheit“

In der aktuellen Bezirksligasaison hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach bislang noch wenig Erfolge zu verzeichnen. Nur in zwei der acht Spielen punkteten die Häfler Handballer. Entsprechend rangieren die Blisshards momentan weit unten in der Tabelle. Vor der Winterpause warten jetzt drei Duelle gegen die direkte Konkurrenz (HV RW Laupheim II, TS Dornbirn, TSB Ravensburg) - da soll sich das Punktekonto erheblich verbessern.

Der nächste Gegner am Samstag um 20 Uhr in der Bodenseesporthalle wird Laupheim II sein. Momentan steht die Landesliga-Reserve auf dem letzten Platz. HSG-Coach Andreas Rohrbeck hofft, dass seine Spieler die deftige 31:49-Niederlage bei der TSG Söflingen II verdaut haben und „bereit für die Wochen der Wahrheit sind“.

Oft in unterschiedlicher Besetzung

Laupheim II ist nie leicht einzuschätzen, aber Rohrbeck weiß: „Erfahrungsgemäß ist der Kader der Gäste bei Auswärtsspielen nicht immer voll besetzt. Diese Schwankungen machen es dem Team mit Sicherheit schwer, konstante Leistungen abzurufen.“ Er ist sich allerdings sicher, dass sich Laupheim etwas Zählbares erhoffen wird und ist deshalb auf personelle Überraschungen gefasst.