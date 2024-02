Blisshards springen auf Platz acht

Die erste Männermannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat erneut doppelt gepunktet. Bei der HSG Langenau-Elchingen II gewannen die Blisshards in der Handball-Bezirksliga mit 35:30 (19:20). Wie schon in der Vorwoche beim 32:30-Erfolg gegen den TV Weingarten hatten die Häfler auch dieses Mal zunächst mit ein paar Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen.

„Wir sind froh, dass wir das Spiel unter dem Strich recht positiv gestalten konnten, obwohl der Weg dorthin nicht ganz einfach gewesen ist“, sagte Marius Ratt. Der trainiert die Häfler Handballer derzeit zusammen mit Ingo Ortlieb, bis Cheftrainer Andreas Rohrbeck nach seiner Schulteroperation wieder einsatzfähig ist. „Aber wir haben auch nach der ersten Hälfte noch gespürt, dass da etwas geht für uns“, so Ratt weiter.

Und tatsächlich sollte das Momentum in der Brühlhalle in Elchingen-Unterelchingen nach dem Pausentee zunehmend in Richtung der Gäste vom Bodensee wandern. Die hatten in den ersten 30 Minuten zunächst so ihre Probleme mit dem Tempo der Gastgeber, die Akzente über die erste und zweite Welle setzten. Zur 23. Minute lagen die Blisshards mit 12:16 hinten. Die Häfler hatten sich nach Derbysieg gegen Weingarten viel vorgenommen, doch noch griffen die Rädchen nicht fehlerlos ineinander.

Stabile 6:0-Abwehr

Das sollte sich bis zur Halbzeitsirene bessern. Denn Elias Rebstein sorgte da schon für den 19:20-Anschlusstreffer für Friedrichshafen-Fischbach. Eine Art kleiner Weckruf. Gepaart mit den passenden Worten des Interimstrainergespanns waren die Häfler Handballer nun im „Flow“, wie es Neudeutsch so schön heißt. Die Blisshards unterbanden die erste und zweite Welle des Gegners und brachten eine stabile 6:0-Abwehr auf die Platte. Diese verteidigte zudem effektiv nach vorne. „Für mich war das schon ein kleiner Schlüssel zum Erfolg“, analysierte Ratt. „Jeder hat für seinen Nebenmann mitgearbeitet. So sind wir dann selbst ins Tempospiel gekommen.“

Die Häfler ließen sich bis zur 40. Minute nicht abschütteln und Langenau-Elchingen II zog eine Minute später das Timeout (25:24). Dieses spielte aber den Gästen besser in die Karten, die mit vier Treffern in Serie auf 28:25 wegzog. In dieser Phase trat insbesondere Julian Fischinger recht torgefährlich auf. Nicht weniger als zehn Treffer gelangen ihm am Ende. In der sogenannten Crunchtime hatte Friedrichshafen-Fischbach etwas mehr Körner im Tank und machte auch ein letztes Aufbäumen der Hausherren (29:31, 52.) zunichte. Nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen den heimischen Handballer Patrick Allgeier (55:51) sorgten Pascal Pentzlin, Martin Westerholt, der wie in der Vorwoche am Kreis überzeugte, und Fischinger für die endgültige Entscheidung zum 35:30-Endstand.

Eine Woche Pause

Mit dem zweiten Sieg hintereinander gelang den Blisshards der Sprung auf Rang acht. „Wir sind gerade einfach nur glücklich“, sagte Ratt. Dank des positiven Starts ins Jahr 2024 ist die Tabellensituation für die HSG nun wesentlich angenehmer. Nach der Fasnetspause sind die Häfler abermals auswärts gefordert: Dann fahren die Handballer vom Bodensee nach Österreich zum Tabellensechsten HC Lustenau (Sonntag, 18. Februar, 18 Uhr).

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Pietsch, Richter (Tor); Fischinger (10 Tore, 2 Siebenmeter/1 Tor), Rebstein (8, 1/0), Westerholt (6), Pentzlin (5), Röhner (2), Jörger (1), Müller (1), Keller (1), Kotnik (1), Dreher, Braunmiller.