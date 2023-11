Blisshards schlagen den Tabellenletzten

Das erste der drei wichtigen Spiele vor der Winterpause haben die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach gewonnen. Und zwar deutlich: In der heimischen Bodenseesporthalle siegten die Blisshards gegen den Tabellenletzten HV RW Laupheim II am Samstag mit 41:23 (17:13) und kletterten damit in der Bezirksliga auf den achten Rang.

Nach der Pause wird es deutlich

Seine Qualitäten vor dem Tor stellte einmal mehr Elias Rebstein unter Beweis. Er steuerte beim zweiten Saisonsieg vor rund 125 Zuschauern elf Treffer bei. Nach einer engeren ersten Hälfte zogen die Häfler im zweiten Durchgang recht schnell davon. Das letzte Tor war Jannis Lunkwitz 50 Sekunden vor Schluss gelungen.

Nun steht für die Blisshards das Gastspiel bei der TS Dornbirn an. Anwurf in der Messehalle 2 ist am Samstag um 19 Uhr.

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Richter, Pietsch (im Tor); Pentzlin (1 Tor), Kosbiak (7), Dreher (2), Leichtle (9, 2 Siebenmeter/1 Tor), Westerholt (1), Jörger (4), Lunkwitz (2), Braunmiller (2), Müller, Keller (2), Rebstein (11, 6/4).