Blisshards hoffen auf den nächsten Coup

Im Männerbereich sind am Wochenende die Handballmannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach (Bezirksliga) und der HSG Langenargen-Tettnang (Bezirksklasse) am Sonntag wieder an der Reihe. Beide Teams sind auswärts gefordert.

Nach zwei Siegen hintereinander sind die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach beim HC Lustenau (18 Uhr, Gymnasium-Sporthalle) auf den nächsten Coup aus. Warum auch nicht, denn das Selbstvertrauen bei der noch recht jungen Mannschaft des Trainergespanns Marius Ratt und Ingo Ortlieb dürfte aufgrund der zuletzt erzielten Ergebnisse gewachsen sein. „Uns ist bewusst, dass Lustenau eine gewisse Heimstärke mitbringt und es kein Selbstläufer wird“, ist Ratt, der aller Voraussicht nach nicht alle Mann an Bord haben wird, gewarnt. „Wir müssen dem einen guten Teamgeist, eine funktionierende Abwehr sowie ein gutes Aufbauspiel entgegenstellen. Sollten diese Komponenten zusammenkommen, dann sind auch dort Punkte möglich.“ Die Blisshards seien gewillt, den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortzusetzen. Das bestätigt auch der erfahrene Martin Westerholt, der am Kreis zuhause ist: „Ich hoffe, dass die Siege der Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde waren. Und da wollen wir in Lustenau weitermachen. Man sieht gerade, was dabei rauskommt, wenn die Trainingsbeteiligung stimmt und wir quasi mit ein und derselben Mannschaft auflaufen können. Wenn wir Konstanz in unser Spiel bekommen und das im Training Erarbeitete entsprechend umsetzen, dann müssen wir uns vor keinem Ligagegner verstecken.“

Jonathan Marceau fällt bis Saisonende aus

Zwar nicht ins Nachbarland Österreich, aber dafür in die Universitätsstadt an der Donau geht es für die HSG aus Langenargen-Tettnang am Sonntagnachmittag. Dort wartet auf die Handballer von Coach Clemens Balle die TSG Söflingen III (15.15 Uhr, Sporthalle im Sportzentrum Kuhberg). „In erster Linie geht es für uns darum, nur auf uns zu schauen. Die letzten beiden Spiele waren recht ordentlich. Wir sollten an uns glauben und den nötigen Einsatzwillen an den Tag legen. Es wird darauf ankommen, über 60 Minuten Gas zu geben“, betont Balle. Allerdings ohne Jonathan Marceau, der für den Rest der Saison ausfallen wird. „Das ist eine bittere Pille für uns“, so Balle. Unabhängig von der Aufstellung des Gegners erwartet der HSG-Coach „einen offenen Schlagabtausch“ und hofft, dass seine Spieler das „nötige Erfolgserlebnis“ einfahren.