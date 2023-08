Blisshards begrüßen 66 Mannschaften zum Handball–Jugendturnier

Vom Samstag, 9., bis Sonntag, 10. September findet zum 20. Mal das SWF–Handball–Jugendturnier in Friedrichshafen statt. Bis auf die weibliche A–Jugend sind alle Altersklassen vertreten. Gespielt wird in der Bodenseesporthalle, Festhalle und in der Sporthalle Fischbach. Los geht es jeweils um 08.45 Uhr.

Rund 700 Spielerinnen und Spieler aus 66 Mannschaften spielen um die Pokale. Angekündigt haben sich die weiblichen B–Jugenden vom Bundesligisten Tussies Metzingen und vom Drittligisten SV Allensbach. Viele Teams aus der Region sind ebenfalls dabei, so zum Beispiel Mannschaften aus Wangen, Weingarten, Lindau und Konstanz. Zwölf Teams stellt die gastgebende HSG Friedrichshafen–Fischbach.

Das sind die Auftaktbegegnungen

Das Auftaktspiel in der Bodenseesporthalle bestreiten die weiblichen D–Jugendteams der TG Biberach und des HSC Radolfzell. Ebenfalls schon am Samstag, 9. September, um 8.45 Uhr sind die weiblichen D–Jugenden der MTG Wangen und der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Festhalle) und die weiblichen B–Jugenden der MTG Wangen und VfL Kirchheim/Teck (Sporthalle Fischbach) unterwegs. Die HSG Friedrichshafen–Fischbach greift erstmals am Samstag um 9.03 Uhr ein: Gegner der Häfler D–Juniorinnen ist der TV Weingarten. Abrufbar ist der Spielplan für den ersten Tag unter www.meinturnier.info/21743, alle Paarungen des zweiten Tages beim SWF–Jugendturnier sind unter www.meinturnier.info/21744 zu finden.

Circa 100 Helfer und Helferinnen sorgen am zweiten Septemberwochenende dafür, dass es den Aktiven und auch den Zuschauern gut geht. Für ausreichend Verpflegung ist gesorgt.