Die Aufsichtsräte, die zumindest teilweise aus der Presse von den Vorgängen erfahren haben, sind nicht zu beneiden. Hätten Sie jetzt leitende Mitarbeiter freigestellt, wäre das als öffentliche Vorverurteilung wahrgenommen worden.

Man darf davon ausgehen, dass sie das Angebot eines Rückzugs zumindest auf Zeit angenommen hätten. Wenn es denn gemacht worden wäre. Wie die praktische Zusammenarbeit innerhalb des Klinikums in den nächsten Wochen aussieht, das steht auf einem anderen Blatt.

Bei all dem sollten alle, die mit dem Thema befasst sind, die Zukunft der Klinik nicht außer acht lassen. Mag sein, dass dass man mit ruiniertem Ruf ungeniert lebt. Überleben kann man damit als Krankenhaus nicht. Der Erhalt einer kompletten Klinik und hoher medizinischer und pflegerischer Kompetenz in kommunaler Trägerschaft ist auch eine politische Aufgabe.

Der Ettenkircher Weiher muss saniert werden. Gewässerschutzmaßnahmen dieser Art werden seit Jahren im Aktionsprogramm zur Sanierung oberschwäbischer Seen (SOS) aufgenommen und von den Kommunen finanziert. Jetzt streitet der Gemeinderat über die Frage, aus welchem Topf die Maßnahme finanziert wird. Was bitte, fragen die Spießgesellen, soll die Zuordnung zum Klimabudget? Würde man der Argumentation, das sei eine Umweltmaßnahme, folgen, dann können wir auch das Rasenmähen an Straßenrändern dem Klimaschutzbudget zuordnen. Unseren Nachfahren sollten wir dann halt nicht erzählen, dass wir tatsächlichen Klimaschutz nicht bezahlen konnten, weil es im Klimatopf kein Geld mehr gab.

Die Flüchtlingsunterkunft in der Schwabstraße wird also gebaut. Nach Gesprächen mit Stadt und Gestaltungsbeirat hat der Kreis seine Pläne geändert und errichtet jetzt drei Gebäude für bis zu 128 Bewohner. Für die Erkenntnis, dass man an der Stelle auch etwas anderes hätte entwickeln können, brauchen weder der Kreistag noch die Spießgesellen die drei AfD-Vertreter im Gremium und den Wagenknecht-Streber Roberto Salerno.

Die Vier haben die Diskussion über die Schwabstraße genutzt, um sich zu positionieren. Ihr gutes Recht. Die Wahl im Juni 2024 wird noch einige Sitzungen prägen. Gut, dass die anderen Fraktionen ihrer Verantwortung nachkommen und mit der Verwaltung die Mammutaufgabe Migration angehen. Gut auch, dass die Häuser so gebaut werden, dass man sie später als sozialen Wohnraum nutzen kann.