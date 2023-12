Blaue Banner weisen auf Regeln in der Fahrradstraße hin

Die Stadt hat zwei blaue Banner mit Informationen zur „Fahrradstraße“ in der Aistegstraße/Flugplatzstraße und in der Schmidstraße/Schloßstraße aufgestellt. Sie weisen darauf hin, welche Regeln in einer Fahrradstraße gelten.

Mit den auffälligen Bannern am Beginn der Fahrradstraße werden alle Durchfahrenden auf die Fahrradstraße aufmerksam. Die Banner werden etwa zwei bis drei Wochen zusätzlich zu den Piktogrammen auf der Straße auf die Fahrradstraße hinweisen. Darauf dargestellt werden drei wichtige Regeln, die in einer Fahrradstraße gelten. Zum einen gilt für alle Fahrzeuge maximal Tempo 30. Dazu gehören Autos, Motorräder, E-Scooter, E-Bikes und Fahrräder. Radlerinnen und Radler haben in einer Fahrradstraße Vorrang und es ist jederzeit erlaubt, nebeneinander zu radeln. Das bedeutet, der motorisierte Verkehr muss sich, wenn nötig hinten einreihen. Wenn überholt werden kann, ist dies nur mit dem vorgeschriebenen Abstand von 1,50 Meter möglich.

Ziel ist es, den Radfahrenden eine sichere Routenwahl zu ermöglichen. Motorisierte Fahrzeuge sind dem Radverkehr eindeutig ungeordnet und dürfen nur langsam und mit besonderer Rücksicht fahren. Dies erhöht die Sicherheit der Radfahrenden und der Fußgänger. Die Banner-Aktion wird im Frühjahr, wenn viele Radlerinnen und Radler wieder unterwegs sind, wiederholt.