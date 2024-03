Bittere Niederlage lässt Abstiegsangst weiter steigen

Am 14. Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga Süd mussten die Sportfreunde Friedrichshafen eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen. Die Mannen um Kapitän Darko Lotina verloren unglücklich mit 2:6 Punkten (3409:3424 Kegel) gegen die Gäste des KSC Önsbach. Eine Pleite, die die Abstiegssorgen der Kegler vom Bodensee verschärft.

Von Beginn an entwickelte sich eine enge Partie mit Drangphasen auf beiden Seiten. Darko Lotina hatte gegen Gästespieler Stefan König keine Chance und musste sich bei 555:604 Kegel deutlich geschlagen geben. Auf der anderen Seite beherrschte Jugendspieler Jonas Willer seinen Gegner Mario Winter (594:532 Kegel).

Hochspannung bis zum Schluss

In der Mittelpaarung nahm die Partie weiter an Spannung zu. Das lag nicht zuletzt am Duell von Oliver Lämmle und Stefan Sester. Lämmle erkämpfte sich im letzten Wurf den entscheidenden Vorsprung und siegte bei 2:2 Sätzen hauchdünn mit 603:598 Kegel. Mitspieler Philipp Diebold erlitt trotz einer Steigerung eine Niederlage gegen David Ahrens (546:576 Kegel).

Die Häfler Schlusskette - bestehend aus Zdravko Lotina und Celestino Gutierrez - sollte die Nerven der zahlreichen Zuschauer weiter strapazieren. Lotina verlor nach langem Kampf knapp gegen Cedric Schmitt (557:559 Kegel). Ähnlich erging es Mannschaftskollege Gutierrez, der mit 554:555 Kegel gegen Simon Sester den Kürzeren zog.

Showdown in zwei Wochen

Die Sportfreunde stehen auf Rang acht der Tabelle und damit auf einem Nichtabstiegsplatz. Zum Showdown kommt es dann in zwei Wochen, wenn die Häfler beim Vorletzten SG Wolfach-Oberwolfach (Samstag, 16. März, 13 Uhr) zu Gast sind.