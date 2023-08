Familie nimmt Ukraine–Flüchtlinge auf und erlebt einen Albtraum

Als Putins Armeen 2022 die Ukraine überfallen, ist für Markus Weber und seine Mutter Hannelore Müller schnell klar: Sie wollen helfen und Kriegsflüchtlingen aufnehmen, schließlich haben sie genügend Platz, um einer Familie Unterkunft zu bieten.

Doch nach einigen Monaten des Zusammenlebens hängt der Haussegen schief, das Engagement artet in Stress aus. Die Behörden, so sagen es die Beiden, lassen sie hängen.

„Erst neulich Nacht habe ich geträumt, dass sie wieder bei uns einziehen. Ein Albtraum“, sagt Hannelore Müller. Die Rentnerin sitzt neben ihrem Sohn Markus am Küchentisch und stützt den Kopf in die Hände, als hätte sie eine schwere Last auf den gebeugten Schultern.

Beide heißen in Wirklichkeit anders, sie wollen anonym bleiben. Wenige Wochen ist es her, dass Familie Kravchenko (Name ebenfalls geändert) dann doch ausgezogen ist. Zu viel war passiert, zu viel Streit, Stress und Emotionen.

Wir wollten darauf verzichten, oben ein Gästezimmer und Büro oder ein zusätzliches Kinderzimmer einzurichten. Es war ja klar, dass Bedarf herrscht. Markus Weber

Dabei hatte alles ganz anders angefangen. Markus Weber bewohnt mit seiner Familie ein großes Haus in einem Friedrichshafener Vorort, im Dachgeschoss sind Anfang 2022 drei Zimmer mit 120 Quadratmetern frei, ein Au–Pair–Mädchen, das vorher dort gelebt hat, ist gerade ausgezogen. Der Entschluss steht deshalb schnell: Hier sollen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine leben können.

Webers Eltern können eine Einliegerwohnung mit 40 Quadratmetern in Laufnähe beisteuern. Platz ist also vorhanden, der Wille ebenso. „Wir wollten darauf verzichten, oben ein Gästezimmer und Büro oder ein zusätzliches Kinderzimmer einzurichten. Es war ja klar, dass Bedarf herrscht“, erinnert sich Weber.

Großfamilie zieht ein - und beschwert sich

Ein Anruf bei der Stadt, ein Rückruf am nächsten Tag, dann ist klar: Eine große Familie wird als Mieter bei Webers einziehen: Mutter, Vater, drei Kinder und eine Tante im Obergeschoss des Hauses, Oma und Opa in der Einliegerwohnung. Die Tante bleibt nicht lange, sie findet anderswo Unterkunft.

Es gab kein Wort der Dankbarkeit. Markus Weber

Der Rest der Familie bleibt, die Miete bezahlt das Jobcenter. „Wir haben uns vorgestellt, dass wir gemeinsam gut leben können“, sagt Weber. „Am Anfang war das natürlich viel Arbeit. Wir haben die Familie zu Behörden begleitet, zum Arzt, auf die Bank. Wir mussten den Schulbesuch der Kinder regeln, haben Schulsachen besorgt, Fahrräder organisiert und eine Waschmaschine. Keiner in der Familie konnte am Anfang auch nur ein Wort Deutsch.“

Weil die Wohnung unterm Dach keinen separaten Eingang hat, schafft Markus Weber kurzerhand selbst Abhilfe und baut ein Treppenhaus an. „Da gingen die Probleme richtig los. Der ukrainische Vater hat mir dafür immer wieder seine Hilfe angeboten, tatsächlich angepackt hat er aber nie. Stattdessen hat er sich über den Lärm beschwert und darüber, dass die Arbeit ,nicht schön gemacht’ sei. Es gab kein Wort der Dankbarkeit.“ Eine Reaktion der Familie Kravchenko auf solche Vorwürfe gibt es bislang nicht. Ein Versuch der Kontaktaufnahme über städtische Behörden wurde nicht beantwortet.

Ein Gefühl der Ausnutzung

Weber ist die Enttäuschung anzumerken. Man habe nicht hofiert werden wollen, aber „wenigstens etwas Wertschätzung für die Mühen und Einschränkungen bekommen.“ Ab diesem Zeitpunkt habe sich der Frust immer weiter aufgestaut. „Das Gefühl war: Das hier ist eine reine Einbahnstraße. Es gibt nur ein Nehmen, keinerlei Geben“, sagt Hannelore Müller. „Das schlimmste war für mich das Gefühl, ausgenutzt zu werden.“

In ihrer Einliegerwohnung habe sich zudem Schimmel ausgebreitet, weil die beiden Mieter falsch gelüftet hätten. Markus Weber berichtet von ähnlichen Problemen: „Im Winter stand die ganze Zeit ein Dachfenster offen, während die Heizung voll aufgedreht war“, sagt er — die Energiekosten seien dadurch in die Höhe geschossen.

Bürgergeld für Geflüchtete

Zumal Vater und Mutter der geflüchteten Familie nach Auskunft der Webers nach einer Weile täglich von der Dachgeschosswohnung aus am Laptop in den alten Jobs in der Ukraine gearbeitet hätten. Anfangs habe man versucht, Arbeitsstellen bei Bekannten zu vermitteln, sagt Weber — doch vergeblich.

„Das waren Akademiker, aber wir konnten natürlich auf die Schnelle nur Jobs ohne hohes Gehalt finden. Die beiden meinten dann, dass sich das für sie nicht lohnen würde, da sie dann mit Abzügen bei den Sozialleistungen rechnen müssten.“ Gleichzeitig habe die Familie teure Urlaube verbracht und ein Grundstück in der Ukraine gekauft.

Tatsächlich können Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland Bürgergeld beziehen. Das liegt an einer Entscheidung der EU, die ihnen rasch einen Aufenthaltsstatus gewährt. In Baden–Württemberg gibt es üblicherweise ein dreistufiges Aufnahmesystem für Geflüchtete: Zunächst werden sie in landeseigenen Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht, erst später folgt die Verteilung in Landkreise und danach in die Kommunen.

Ukrainer müssen kein Asylverfahren durchlaufen

Anders als Flüchtlinge aus anderen Ländern müssen Ukrainer allerdings kein Asylverfahren durchlaufen. Für eine vierköpfige Familie beläuft sich der Betrag auf 2538 Euro. Der Bezug ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Berechtigt ist, wer älter als 15 Jahre ist, aber noch nicht das Rentenalter erreicht hat und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Die Antragsteller müssen erwerbsfähig sein, also in der Lage sein, mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten. Wie die Ministerien schreiben, müssen „zumutbare Maßnahmen zur Integration wie Sprachkurse, Weiterbildungen, Qualifizierungen“ wahrgenommen werden. Auch eine „zumutbare Arbeit oder Ausbildung“ darf nicht verweigert werden. Wer Bürgergeldleistungen bezieht, muss außerdem für das Jobcenter erreichbar sein.

Laut Statistik der Arbeitsagentur bezogen in Baden–Württemberg im März 97.564 ukrainische Staatsangehörige Regelleistungen, im Januar übten knapp 160.000 Ukrainer in Deutschland einen Beruf aus. Die Statistik unterscheidet allerdings nicht zwischen Geflüchteten und ukrainischen Staatsbürgern, die schon vor dem Krieg in Deutschland waren.

Kürzungen beim Bürgergeld sind möglich

Trifft eine der Bedingungen nicht zu, können Leistungen gekürzt oder sogar zurückgefordert werden. Die Kürzungen können bis zu 30 Prozent für drei Monate betragen. Verdient jemand anderweitig Geld oder besitzt Vermögen, wird geprüft, ob überhaupt noch Bedarf an Sozialleistungen besteht. Kann der Lebensunterhalt selbst bestritten werden, gibt es kein Geld vom Amt.

Gemäß dieser Praxis wäre die heimliche „Home Office“-Arbeit in der Ukraine bei gleichzeitigem Bezug von Bürgergeld nicht legal. Denn alle Leistungsbezieher sind verpflichtet, weiteres Einkommen oder Vermögen beim Jobcenter anzugeben. Wird es verschwiegen, droht eine Strafanzeige.

Die Wand in der Küche war voller Ölflecken, eine Lampe war kaputt, überall waren Spinnweben, Staub und Schmutz. Vermieterin

Markus Weber sieht ein klares Fehlverhalten bei seinen Mietern. Er fordert klare Regeln und konsequente Einhaltung und Überprüfung. Und er zeigt sich enttäuscht von den örtlichen Behörden. „Zu Anfang, bevor alles geregelt war, gab es einen Ansprechpartner der Stadt, der uns versprach, für uns da zu sein. Sobald das Mietverhältnis geklärt war, war er aber nicht mehr ansprechbar.“

Insgesamt fühle er sich „im Stich gelassen“. Dass die Familie weiter Geld vom Amt beziehe, macht ihn „fassungslos“. Bei der Stadt Friedrichshafen ist der Fall der Familie Weber bekannt. Eine Sprecherin verweist darauf, dass durch die private Unterbringung die Zuständigkeit bei der Migrationsberatung nicht mehr bei der Stadt selbst liege. Stattdessen seien private Beratungsstellen beim DRK und beim Sozialunternehmen CJD zuständig. „Diese Beratungsdienste bieten eine Komm–Struktur, das heißt, wer Beratung benötigt, muss aktiv auf diese Stellen zugehen.“

Der Fall der Familie Weber ist in Friedrichshafen kein Einzelfall. Bereits vor etwa einem Jahr wandte sich eine Familie an die „Schwäbische Zeitung“ und berichtete von Streit mit ukrainischen Mietern. Nach dem Auszug sei die Wohnung in einem Zustand gewesen, der die Eigentümer „entsetzte“.

„Die Wand in der Küche war voller Ölflecken, eine Lampe war kaputt, überall waren Spinnweben, Staub und Schmutz“, erzählte die Vermieterin. Markus Weber aber betont, dass er keinesfalls alle Flüchtlinge aus der Ukraine über einen Kamm scheren wolle. „Es gibt überall solche und solche. Wir haben eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht“, resümiert er.

Insgesamt sind im Bodenseekreis 2.968 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gemeldet. Etwa 230 leben in Unterkünften des Landkreises, der Rest verteilt sich auf Kommunen und Privathaushalte. Da die Angekommenen kein Asylverfahren durchlaufen, sind viele nach Auskünften eines Landratsamtssprechers „teilweise auch für uns unter dem Radar privat untergekommen oder wurden beispielsweise direkt durch Städte oder Gemeinden untergebracht.“ Sie seien für die Verwaltung also nur dann „sichtbar“, wenn sie in einer Unterkunft des Landkreises leben, sich bei den Behörden angemeldet haben oder Sozialleistungen beantragen mussten.

Hauptsächlich Frauen in Deutschland angekommen

Die Verteilung lässt sich beispielhaft an der Stadt Friedrichshafen aufschlüsseln. Nach Auskunft der Stadt leben hier etwas mehr als die Hälfte der 1.164 gemeldeten ukrainischen Flüchtlinge in zwei städtischen Unterkünften. 90 Personen sind in der Obhut des Landkreises, der Rest verteilt sich auf private Haushalte.

Deutschlandweit leben nach Daten des Mediendienstes Integration mittlerweile sogar nahezu 80 Prozent in privaten Haushalten. Mit 67 Prozent stellen laut Daten des Ausländerzentralregisters Frauen den größten Anteil der Ukraine-Flüchtlinge — Befragungen ergeben einen Anteil von 80 Prozent. Knapp die Hälfte der Erwachsenen floh demnach mit Kindern nach Deutschland.

Beim Jobcenter im Bodenseekreis sind 2117 Menschen aus der Ukraine gemeldet, die Sozialleistungen erhalten — auch hier wird nicht zwischen Flüchtlingen und vorher zugezogenen unterschieden. Wie es aus dem Landratsamt heißt, war die Unterbringung der vielen Ankömmlinge nach Kriegsbeginn schwierig. „Umso wichtiger war an dieser Stelle die Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.So musste die Verwaltung keine Hilfesuchenden abweisen“, sagt der Sprecher.

Auch Justiz– und Wirtschaftsministerium betonten: „Unterbringungskapazitäten sind allenthalben knapp.“ Private Unterbringung habe das Land „immens entlastet“. Insgesamt sei es gelungen, die ukrainischen Geflüchteten annähernd gleichmäßig über das Land zu verteilen und so „eine gerechte Lastenverteilung zu gewährleisten“.

Nicht nur schlechte Erfahrungen mit Ukraine-Flüchtlingen

Und: Längst nicht überall sind die Erfahrungen schlecht. Hans–Steffen Daehn aus Gammertingen etwa zieht ein positives Fazit. Er hat 2022 eine Mutter mit Tochter und Sohn aufgenommen. „Der Entschluss zu helfen war spontan. Wir hatten Zimmer zur Verfügung, Küche und Wohnzimmer benutzten wir gemeinsam“, erklärt er. Damit habe er „nur gute Erfahrungen gemacht“.

Man habe zusammen gekocht, gegessen und Feste besucht. „Die Leute waren sehr nett und dankbar“, sagt Daehn. Zu Anfang habe der Sohn Probleme in der Schule gehabt, doch das habe sich nach einer Weile sehr gebessert und er habe sich gut integriert. Auch der Kontakt mit den Behörden sei gut verlaufen, Schwierigkeiten bei der Organisation eines gemeinsamen Sprachkurses für Mutter und Tochter hätten schnell geklärt werden können.

Mittlerweile sei die kleine Familie nach Ägypten ausgewandert. „Der Kontakt ist seither nur noch sporadisch, was ich etwas bedauere“, sagt Daehn. Dennoch ist sein Fazit klar, ein Alptraum wie für Hannelore Müller war sein Erlebnis keinesfalls: „Ich würde es wieder tun“.