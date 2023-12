Bislang 118.000 Euro für „Häfler helfen“

Stadtdiakon Martin Rebmann sieht die Weihnachtsaktion von „Häfler helfen“ auf einem guten Kurs. „Laut der letzten Überweisungsbelege wurden bisher 118.000 Euro gespendet“, sagt Rebmann. Das Geld stammt von 474 Häflerinnen und Häflern. Faktisch wird sich allerdings schon mehr Geld auf dem Spendenkonto befinden. Denn der letzte Überweisungsbeleg, den Rebmann von der Bank erhielt, stammt bereits vom 13. Dezember. Die Spendenaktion ist noch nicht vorbei, sondern sie wird bis ins neue Jahr 2024 fortgeführt.

Den Spenderinnen und Spender gebührt Dank

Der Stadtdiakon dankt allen Spenderinnen und Spendern für ihr Vertrauen in „Häfler helfen“. Die Spenden werden in voller Höhe, ohne Abzüge, im Lauf des kommenden Jahres an die Bedürftigen vergeben. Wer Hilfe erhält, liegt in den Händen von Stadtdiakon Martin Rebmann sowie bei Sabine Hornig und Dagmar Neuburger von der Schwangeren - und Schwangerschaftkonfliktberatung der Diakonie in Friedrichshafen.

So werden die Spenden von „Häfler helfen“ vergeben

Durch ihre Beratungsarbeit in den Sprechstunden lernen sie die Nöte der Menschen aus nächster Nähe kennen. Und sie greifen auf das Geld von „Häfler helfen“ dann zurück, wenn ihren Klienten von staatlicher Seite nicht mehr geholfen wird - sei es, weil die Möglichen des staatlichen Sozialsystems schon ausgeschöpft wurden, oder weil die staatlichen Hilfen im Einzelfall nicht zur Anwendung kommen können.

Dabei erfolgt die Vergabe der Spendengelder an die Betroffenen schnell und unbürokratisch; wobei immer die Gesamtsituation des Einzelnen den Ausschlag wird. Einen Automatismus der Geldvergabe gibt es also nicht.

Spende für „Häfler helfen“