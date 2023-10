Birkenmaier sichert sich Vizeweltmeisterschaft im Fechten

Gerhard Birkenmaier vom VfB Friedrichshafen hat bei der Fechtweltmeisterschaft der Veteranen in Daytona Beach in den USA im Herrendegen Einzel in der Kategorie V60 mit einer unglaublichen Energieleistung den Vizetitel erreicht. In einem 54 Teilnehmer großen Starterfeld unterlag der Häfler Fechter erst im Finale nach einem bis zum Schluss ausgeglichenen und sehr spannenden Gefecht dem amtierenden Europameister Jan Tivenius aus Schweden knapp mit 9:10.

Nach intensiver monatelanger Vorbereitung unter anderem mit seinem Sohn Marco ‐ selbst Kadetten-WM-Teilnehmer und zweifacher Friedrichshafener Nachwuchssportler des Jahres ‐ und frühzeitiger Anreise startete Birkenmaier mit dem Degen in der Altersklasse 60+. Gecoacht wurde er von seiner Frau Michaela, selbst ehemalige Fechterin. Etwas gehandicapt durch eine Knöchelverletzung schaffte er in der Vorrunde lediglich zwei Siege bei vier Niederlagen und belegte damit in der Setzliste für die folgenden Direktausscheidungsgefechte den 31. Rang.

Die Gegner auf dem Weg ins Finale

Danach lief es aber wie am Schnürchen. Jogi, wie er in Fechterkreisen genannt wird, bezwang auf dem Weg ins Finale den Israeli Michael Lipton (10:6), den Franzosen Hubert Guy (10:2), den Briten Hugh Kernohan (10:5), den Italiener Stefano Alippi (10:3) sowie den US-Amerikaner Walter Dragonetti. Im Finale ging es für den Ingenieur der ZF Friedrichshafen nun erneut gegen den Schweden Tivenius, den Birkenmaier aus der Vorrunde kannte. Der enormen Physis des Schweden setzte der deutsche Linkshänder Cleverness und immer wieder erfolgreiche Taktik entgegen. Trotzdem verlor Birkenmaier dieses WM-Finale mit 9:10.

Die Freude über Silber und den größten Erfolg der Vereinsgeschichte überwog jedoch. Einige der Fechtabteilung des VfB verfolgten das Turnier nachts im Onlinestream, bei seinem Verein ist der Stolz sehr groß.