Ihre Hersteller nennen sie Biomüllbeutel, geeignet für die Biomülltonne sind sie aber nicht. Logisch klingt das nicht, denn manche dieser Beutel werden sogar ganz gezielt damit beworben, dass sie nicht nur biologisch abbaubar sind, sondern auch noch helfen können, die Biomülltonne schön sauber zu halten.

Dass diese Beutel auch im Bodenseekreis immer noch häufig genau dafür verwendet werden, obwohl sie verboten sind und das Abfallwirtschaftsamt immer wieder darüber aufklärt, haben die jüngsten Kontrollen im Zuge einer bundesweiten Aktion gezeigt ‐ und Schwäbische.de dazu veranlasst, einigen Fragen rund um diese verwirrenden Biomüllbeutel nachzugehen.

Biomüllbeutel ist nicht gleich Biomüllbeutel. Gibt es welche, die tatsächlich für die Biotonne geeignet sind oder sind wirklich alle tabu ‐ abgesehen von jenen aus Papier?

Wie Stefan Stoeßel, Leiter des Abfallwirtschaftsamts des Bodenseekreises, erläutert, gibt es zwar Biomüllbeutel, deren Bestandteile schneller zerfallen als andere. Aber auch bei diesen dauert der Prozess deutlich länger als jene zwei Wochen, in denen der Biomüll aus dem Bodenseekreis vergoren wird, um Methangas für die Energieerzeugung sowie Kompost und Flüssigdünger herzustellen. „Bei der Vergärung stört der Biokunststoff immer, egal welche Qualität die Beutel haben. Am Ende der Vergärung bleibt immer Mikroplastik übrig“, sagt Stoeßel. Und das gelangt über den Kompost in den Boden.

Wenn Biomüllbeutel für die Biomülltonne gar nicht geeignet sind ‐ gibt es dann überhaupt eine sinnvolle Verwendung für sie, als Alternative zu Plastikbeuteln für den Restmüll zum Beispiel?

Hauptbestandteil der Biomüllbeutel ist in der Regel Maisstärke, also ein nachwachsender Rohstoff. Von daher könne man diese Beutel durchaus als sinnvolle Alternative zu herkömmlichen Plastiksäcken betrachten, sagt Stefan Stoeßel. In anderen Ländern, etwa Italien, hätten Beutel aus Biokunststoff in Supermärkten die Plastiktüten ersetzt. „Ob es sinnvoll ist, für diesen Zweck Mais anzubauen, anstatt ihn als Lebensmittel zu nutzen, darüber kann man aber natürlich auch streiten“, sagt Stoeßel.

Rote Karte für den Biomüll: Landen Beutel aus Bioplastik in der Tonne, bleibt sie ungeleert an der Straße stehen. (Foto: my )

Warum sind Biomüllbeutel beziehungsweise die Bewerbung für den Einsatz in Biomülltonnen überhaupt erlaubt, wenn sie dort nur Probleme verursachen?

Der Leiter des Abfallwirtschaftsamts des Bodenseekreises kann diese Frage natürlich nicht beantworten, weil so etwas in der großen Politik zu entscheiden wäre. Eine Meinung hat Stefan Stoeßel aber durchaus. Dass er ein Verbot der Bewerbung als Biomüllbeutel für sinnvoll hielte, daraus macht er kein Hehl, zugleich weist er aber auch darauf hin, dass es dann eigentlich noch viel mehr Verbote geben müsste, für viele Arten von Verpackungen zum Beispiel. Denn: „Es werden viele Dinge hergestellt, die große Probleme bei der Verwertung von Abfällen bereiten, insbesondere Verbundstoffe, die nur sehr schwer aufgetrennt werden können.“

Nicht überall in Deutschland sind Müllbeutel aus Biokunststoff in Biotonnen verboten. Warum gibt es da Unterschiede?

„Die allermeisten Abfallanlagen wollen diese Beutel nicht“, sagt Stefan Stoeßel und verweist auf eine Studie der Technischen Universität Hamburg-Harburg, wonach bundesweit in 749 von 899 Sammelgebieten ausschließlich Papier und Papiertüten in der Biotonne zulässig sind. Allerdings gebe es auch Landkreise und Kommunen, die ihren Einwohnern ein Verbot der Biokunststoffbeutel nicht zumuten wollen. Geduldet würden sie oft dort, wo die Biotonnen gerade erst neu eingeführt worden sind ‐ um deren Akzeptanz zu erhöhen. Mancherorts werde der Biomüll auch mit größerem Aufwand vorsortiert.

Wie verbreitet sind Bioplastikbeutel in Biotonnen im Bodenseekreis ‐ und geht die Tendenz über mehrere Jahre eher nach oben oder nach unten?

In wie viele Biomülltonnen solche Beutel gesteckt werden, kann sich von Abfuhrbezirk zu Abfuhrbezirk sehr stark unterscheiden. „In manchen ist es eine von 20 Tonnen, in anderen stehen auch mal vier Tonnen mit solchen Beuteln nebeneinander“, sagt Stoeßel. Genaue Zahlen kann er zwar nicht nennen ‐ auch die Auswertung der jüngsten Kontrollaktion ist noch nicht abgeschlossen ‐ doch tendenziell habe die Verbreitung der Biomüllbeutel in den vergangenen Jahren eher etwas zugenommen. „Nach Aktionen wie in den vergangenen Wochen wird es meistens besser“, berichtet der Amtsleiter. Nach einer gewissen Zeit lässt die Wirkung solcher Kontroll- und Aufklärungsaktionen aber wieder nach.