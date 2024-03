„Binder stichelt“ im Allmand Treff

Jeden Montag erscheint die beliebte Kolumne „Binder stichelt“ in der Schwäbischen Zeitung. Jetzt gibt es wieder Gelegenheit, Jürgen Binder und seine feingeistigen, schwäbischen und äußerst humorvollen Sticheleien live zu erleben. Am Dienstag, 19. März, liest Binder im Allmand Treff. Beginn ist um 14.30 Uhr. Kaffee und Kuchen werden angeboten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort Allmand Treff Friedrichshafen, Allmandstraße 18, Der Eingang befindet sich direkt an der Allmandstraße. Veranstalter sind die Bruderhaus Diakonie und das Quartiersmanagement des Allmand Carrés.