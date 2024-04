Mit klaren Ansprachen in der Trainingswoche schärfte Trainer Michael Steinmaßl die Sinne seiner Mannschaft. Er wies die Landesliga-Fußballer des VfB Friedrichshafen, dass noch einige Punkte für den Klassenerhalt benötigt werden. Und das hat gefruchtet. Die Häfler gewannen am Samstag nach einem konzentrierten Vortrag mit 1:0 (1:0) beim TSV Riedlingen und überholten damit auch ihren Gegner. Nun rangiert der VfB mit 24 Punkten auf Rang zehn, einem sicheren Nichtabstiegsplatz. Riedlingen ist Elfter mit 23 Zählern.

Wir haben viel geredet, da ist viel angekommen und viel hängen geblieben. Michael Steinmaßl

„Wir haben viel geredet, da ist viel angekommen und viel hängen geblieben“, freute sich Steinmaßl über eine starke Mannschaftsleistung. Er entschied sich auch für eine Systemumstellung. Der VfB trat in Riedlingen mit einer Dreierkette an. Stephan Steinhauser fungierte als Abwehrchef, an seiner Seite spielten Michael Staudacher und Nicolai Weissenbacher. „Steinhauser hat das sehr gut organisiert“, lobte Steinmaßl und hofft, dass der verletzungsanfällige Routinier dem VfB auch in den nächsten Wochen zur Verfügung steht.

Das Team habe insgesamt gezeigt, dass sie die Tugenden abrufen kann - beim 0:2 gegen den SV Mietingen vor einer Woche entstand ein anderer Eindruck. „Wir haben ganz wenig zugelassen“, meinte Steinmaßl. Riedlingen kam nur zu zwei Torchancen, die allerdings ein Eingreifen des VfB-Keepers Heiko Holzbaur erforderten. Der 29-Jährige war aber je einmal pro Halbzeit zur Stelle und hielt damit seinen Kasten sauber.

Der Treffer fällt kurz vor der Halbzeitpause

Vorne genügte ein Treffer. Sebir Elezi ist über außen durchgebrochen, flankte an den zweiten Pfosten und fand dort Mulai Danfa Fati. Der 21-Jährige ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte den VfB mit einem „Bilderbuchkopfball“ mit 1:0 in Führung (45. +1). Dafür ist der Mann aus Guinea-Bissau eigentlich nicht bekannt, zuletzt machte er in dieser Hinsicht aber Fortschritte. „Er hat das im Training schon angedeutet, das freut uns für ihn“, so Steinmaßl. Danfa Fatis Tor sollte gleichzeitig der Siegtreffer sein, deshalb hatte der VfB-Trainer einen Kritikpunkt. „Leider haben wir aus unseren Konterchancen zu wenig gemacht“, betonte er.

Aufgrund des Erfolges war es aber verschmerzbar. „Punkte und Siege sind wichtig. Das war ein wichtiger Schritt“, sagte Steinmaßl. Mit dem FC Wangen, dem FV Olympia Laupheim, dem FC 07 Albstadt und dem FV Ravensburg II steht dem VfB nun ein schwieriges Programm bevor.

Fußball-Landesliga, 20. Spieltag: TSV Riedlingen – VfB Friedrichshafen 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 Mulai Danfa Fati (45. +1) – Schiedsrichter: Achim Mauz – Zuschauer: 160 – VfB: Holzbaur, Staudacher, Steinhauser, Weissenbacher, Pfluger (72. Scheuböck), Emirhan, Musso, Danfa Fati (85. Cifonelli), Elezi (90. +1 Le Perf), Strom, Berlet (88. Genua).