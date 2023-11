Bilder aus einer vielschichtigen Stadt

Vor einer Reihe geschichtsinteressierter Bürger hat Stadtarchivar Jürgen Oellers am Mittwochabend im Stadtarchiv den achten Band des Friedrichshafener Jahrbuchs für Geschichte und Kultur vorgestellt.

Waren nach dem ersten Band von 2007 die folgenden sechs Bände bis 2016 fast jährlich erschienen, kam danach eine lange Pause. Auch wenn grundsätzlich kein festes Thema vorgesehen sei, habe sich diesmal ein kultureller Schwerpunkt ergeben ‐ es komme immer darauf an, welche Themen angeboten würden und wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Das galt zugleich als Ermutigung an Autoren, in den Rahmen passende Themen anzubieten.

Als „taufrischer Kulturbürgermeister“ begrüßte Andreas Hein zur Buchvorstellung. Für ihn als Historiker diene die Beschäftigung mit Geschichte nicht bloßer Erinnerung, sondern sie könne auch Ratgeber sein, um Entwicklungen vorauszusehen und zu steuern. Dass der Schwerpunkt in diesem Band auf der Kulturgeschichte liege, zeige die Vielschichtigkeit der Stadt und den übergeordneten historischen Kontext. Hein dankte Oellers und seinem Team für die wissenschaftlich fundierten und anschaulich transportierten Beiträge im Band.

Umrahmt von der schwungvollen Musik der Band „Gipsy Jazz Project Guttenberger“, stellten Jürgen Oellers und die stellvertretende Archivleiterin Jenny Krez anhand von ausgewählten Bildern abwechselnd die Themen des Jahrbuchs vor.

Das ebenso biedermeierlich bezaubernde wie historisch bedeutsame Gemälde „Einlaufen des Raddampfers ‚Kronprinz‘ in den Hafen von Friedrichshafen“ auf dem Umschlag verweist auf den ersten Beitrag, Sabine Ochabas Bericht über den Porträtmaler Franz Seraph Stirnbrand. Anhand von „Ruggerichts-Protokollen“ aus Ailingen, Berg und Hirschlatt gibt Martin Kohler Einblicke in den Umgang mit dörflichen Kleindelikten im 19. Jahrhundert. Von Kirchenglocken, die zur Schiffsglocke wurden und umgekehrt, schreibt Hildegard Nagler. Von Edwin Allgaier, dem 2022 verstorbenen langjährigen Mitarbeiter im Arbeitskreis Stadtgeschichte, stammt ein Beitrag über Luftschiffe und Flugzeuge im Dienst der Luftpost zwischen 1912 und 1941. Aus unterschiedlicher Perspektive beschreiben Hartmut Semmler und Jürgen Oellers die Luftwaffenhelfer in Friedrichshafen ‐ anschaulich hat Fritz Maier, der ehemalige Häfler Redaktionsleiter der Schwäbischen, seinen Alltag als Flakhelfer in Comic-Manier dargestellt. Semmler blickt auch auf den bis 1985 existierenden französischen Militärbetrieb CRAS zur Wartung und Reparatur von Besatzungsfahrzeugen. Brigitte Rieger-Benkel untersucht die Geschichte des Häfler Briefmarken- und Münzensammler-Vereins. Zuletzt lassen Isabella Bailly und Jürgen Oellers die Reihe der Friedrichshafener „Tage des offenen Denkmals“ bis 2021 Revue passieren.

Insgesamt enthält das Jahrbuch „eine Fülle von größeren und kleineren Geschichten aus drei Jahrhunderten ‐ Begebenheiten, die sich teils nur so in Friedrichshafen ereigneten, teils aber auch überregionale Bedeutung erlangten“, so Jürgen Oellers im Vorwort.