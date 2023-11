Nach zwei schwierigen Jahren hat sich der regionale Ausbildungsmarkt im abgelaufenen Berufsberatungsjahr 2022/2023 wieder etwas erholt. Gleichwohl zieht Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, zum Stichtag 30. September eine Bilanz mit Licht und Schatten: „Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist ungebrochen hoch. Für mich zeigt das, dass die Wirtschaft am Bodensee und in Oberschwaben trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Fachkräftesicherung durch Nachwuchsgewinnung setzt. Gleichzeitig interessierten sich wieder mehr junge Menschen für eine Ausbildung.“

Dennoch bleibt der Ausbildungsmarkt ein Bewerbermarkt und die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weit geöffnet. „Aus Sicht der Bewerberinnen und Bewerber ist die Lage nach wie vor ausgesprochen vorteilhaft. Auf jeden Ausbildungsinteressenten kamen rein rechnerisch knapp zwei Stellen. Viele Unternehmen tun sich schwer, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen“, ergänzt der Agenturchef. Hinzu kommt, dass sich mitunter die Anforderungen und Vorstellungen von Arbeitgebern nicht mit den Qualifikationen oder Wünschen der jungen Menschen decken. Auch diese Passungsprobleme können dazu führen, dass Lehrstellen unbesetzt bleiben. Um hier voranzukommen, braucht es Kompromissbereitschaft von beiden Seiten.

Für das abgeschlossene Ausbildungsjahr 2022/23 wurden dem Arbeitgeber- Service der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg insgesamt 5725 Ausbildungsstellen gemeldet, das waren 155 oder 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Top Ten der gemeldeten Ausbildungsstellen führen die Kaufleute im Einzelhandel (449), gefolgt von den Verkäuferinnen und Verkäufern (339), den zahnmedizinischen (235) und medizinischen (183) Fachangestellten und den Fachkräften-Lagerlogistik (180) an.

1316 Ausbildungsstellen waren zum 30. September noch unbesetzt. Die meisten freien Ausbildungsstellen gab und gibt es noch als Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Verkäufer/in, Medizinische/r Fachangestellte/r, Kaufmann/-frau - Büromanagement, Zimmerer/Zimmerin, Fachkraft-Lagerlogistik, Elektroniker/in - Energie-/ Gebäudetechnik, Maurer/in und Kfzmechatroniker - PKW-Technik.

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Besetzung von Ausbildungsstellen besonders schwer fiel in Lebensmittelberufen, Bau- und baunahen Berufen, in der Fahrzeugführung oder auch in Hotel- und Gaststättenberufen“, resümiert Mathias Auch.

Im zurückliegenden Berufsberatungsjahr, also von Oktober 2022 bis September 2023, nahmen 2929 Bewerberinnen und Bewerber die Unterstützung der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg bei der Ausbildungsplatzsuche in Anspruch. Das waren 471 mehr als im Vorjahr. 1588 oder 54,2 Prozent davon entschieden sich für eine Berufsausbildung. Für einen weiteren Schulbesuch ein Praktikum oder Studium entschieden sich 18 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Der Anteil der Absolventinnen und Absolventen, die im Anschluss an die Schulzeit eine Beschäftigung aufnahmen, lag bei 6,8 Prozent.

Es gibt Betriebe, die auch jetzt noch für das bereits begonnene Ausbildungsjahr einstellen. „Die gute Nachricht für alle, die jetzt noch oder wieder auf der Suche nach einer Lehrstelle im bereits begonnen Ausbildungsjahr sind: Der Zug ist noch nicht abgefahren. Die Chancen, noch bis ins neue Jahr hinein einen Ausbildungsplatz zu finden sind gut. Wer dabei Unterstützung sucht, sollte keine Zeit verstreichen lassen und Kontakt zur Berufsberatung aufnehmen“, ermuntert Mathias Auch.

Beratungstermine