Die Fasnet in der näheren Region verlief ausgesprochen friedlich. In Tettnang und in Friedrichshafen gab es laut Polizeipräsidium Ravensburg keine größeren nennenswerten Zwischenfälle. Dasselbe gilt für Überlingen, Illmensee und Bavendorf.

In Friedrichshafen sorgte während des Narrensprungs am Samstag gegen 16.20 Uhr lediglich ein Polizeieinsatz für Aufsehen: Drei Streifenwagenbesatzungen waren zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen auf den Charlottenhof gerufen worden, so Polizeisprecherin Daniela Baier.

Um einen größeren Zwischenfall scheint es sich aber nicht gehandelt zu haben, sonst hätte der Streit im Pressebericht der Polizei Erwähnung gefunden.

Da packt man sich schon mal am Kragen

Es komme in der Fasnet schon mal vor, „dass Leute sich am Kragen packen - gerade wenn Alkohol fließt. Das sind aber nicht gleich Straftaten“, sagt Baier. Und so scheint es bei den gepackten Kragen geblieben zu sein.

In Friedrichshafen lieferte die Polizei lediglich einen betrunkenen Jugendlichen zu Hause bei seinen Eltern ab. Generell hatte die Polizei ein waches Auge auf Jugendliche: Es waren Jugendschutzteams unterwegs, die bei Minderjährigen mehrfach Alkohol und Zigaretten beschlagnahmten.

„Unsere Veranstaltungen sind bis auf Kleinigkeiten immer sehr friedlich. Das fällt sehr positiv auf“, sagt Michael Abele, Zunftmeister der Narrenzunft Tettnang. Die Bilanz der Polizei überrasche ihn nicht. „Aber ich freue mich jedes Jahr darüber“, sagt er weiter.

Fesseln sind kein Schabernack

Auch dass beim Umzug die Maskengruppen der Zünfte mit den Besuchern pfleglich umgehen, ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. „In unserer Zunft und bei den Zünften, die wir einladen, wird Schabernack getrieben. Aber richtig grob sind wir nie unterwegs. Und das ist auch richtig so“, fasst Abele zusammen.

Sowas hat mit Fasnet nichts zu tun, und das war bei uns auch nie der Fall. Michael Abele

Er sei froh, dass die Zeiten vorbei seien, in denen „irgendwelche kleineren Zünfte“ Leuten am Umzugsweg schon mal die Füße mit Kabelbindern gefesselt hätten. „Sowas hat mit Fasnet nichts zu tun, und das war bei uns auch nie der Fall.“ Die zum Tettnanger Umzug eingeladenen Zünfte wüssten ebenfalls, wie man sich in der Fasnet zu verhalten habe.

Kinder sollen sich gruseln, aber nicht ängstigen

Auch in Friedrichshafen nahmen die Maskenträger Rücksicht auf ihre närrischen Fans entlang der Umzugsstrecke. Wohl kaum jemand dürfte gegen den eigenen Willen im Konfettiwagen gelandet sein.

Besonders bei kleinen Kindern achteten die Narren darauf, ihnen mit ihren Masken keine Angst zu machen, sondern bei ihnen lediglich wohliges Gruseln auszulösen.

Wieder so viel Publikum wie vor Corona

Glück hatten die Narren, dass das Wetter mitspielte. Zwar hatten die Friedrichshafener beim Narrensprung am Samstag keinen strahlenden Sonnenschein wie die Tettnanger am Dienstag, doch in beiden Städten war der Andrang bei den Umzügen groß.

„Wir haben beim Publikum die Vor-Corona-Zahlen wieder erreicht“, sagt Michael Abele. „Das ist ein gutes und richtiges Signal, dass die Leute die Fasnet auch wollen.“

Schwäbische.de hatte am Mittwoch Glück, dass sie die Einschätzung des Tettnanger Zunftmeisters überhaupt einholen konnte. Denn am Aschermittwoch ist zwar alles vorbei - doch die Narren sind mit dem großen Aufträumen beschäftigt. Deshalb fehlt an dieser Stelle auch das Fazit von Oliver Venus, Zunftmeister der Häfler Seegockel.