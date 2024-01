Bienen und Bitcoins bei Krypotomania-Ausstellung

Das Begleitprogramm zur aktuellen Ausstellung „Kryptomania. Die Verheißungen der Blockchain“ im Zeppelin Museum geht im Februar mit drei Programmpunkten weiter, wie das Museum mitteilt.

Los geht es mit Kunst, Gier, NFTs: In ihrem sechsteiligen Podcast „Billion Dollar Apes“ gehen Jan Lindenau-Rank, Laura Helena Wurth und Daniel Ziegener dem Thema NFTs am Beispiel des „Bored Ape Yacht Club“ (BAYC) nach, einem Projekt des US-amerikanischen Start-ups Yuga Labs, das 2021 10.000 durch einen Algorithmus generierte digitale Porträtbildchen von comicartigen Affen auf den Markt brachte und einen regelrechten Hype um die gelangweilt dreinschauenden Primaten auslöste. Am Donnerstag, 1. Februar, berichten die Macherinnen und Macher des Podcast im Rahmen der Ausstellung „Kryptomania. Die Verheißungen der Blockchain“ ab 18 Uhr im Zeppelin Museum von den Hintergründen, ihren Recherchen und vom Verlauf der Geschehnisse nach ihrer Veröffentlichung.

Begleitend zur aktuellen Ausstellung befasst sich der Buchclub des Zeppelin Museums im Februar mit Ijoma Mangolds Werk „Die orange Pille“. Am Dienstag, 6. Februar, können Interessierte ab 17.30 Uhr gemeinsam mit Mitarbeitern des Zeppelin Museums über das Buch und darüber diskutieren, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist, was die Faszination um Kryptowährungen ausmacht und warum es sich für Mangold bei ihnen nicht lediglich um digitale Währungen handelt, sondern um ein Freiheits- und Gerechtigkeitssystem.

„BeeDAO ist die erste artenübergreifende politische Organisation von Menschen und Bienen, mit der gemeinsam das Wohlergehen von Bienenvölkern gefördert werden soll“, heißt es in der Ankündigung des Zeppelin Museums. Basierend auf digitalen Informationen, die mittels Sensoren in lokalen und regionalen Bienenstöcken erfasst werden, brächten alle Mitglieder der DAO (Dezentrale Autonome Organisation) ihre Vorschläge zur Abstimmung in Versammlungen ein - Imker, Bienen und Bienenfreunde.

Die erste Versammlung dieser Art in Friedrichshafen findet am Sonntag, 11. Februar, um 15 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Kryptomania. Die Verheißungen der Blockchain“ im Zeppelin Museum statt. „Besucher sind nicht nur eingeladen, mit den Bienendelegierten in den Austausch zu treten, sondern sie können auch aktiv Vorschläge machen, Entscheidungen fällen und sich als Parlamentarier für regionale Bienen einsetzen“, so das Zeppelin Museum.