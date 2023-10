Bewerbungsstart für Förderwettbewerb 2024 der JUST! Jugendstiftung

Die Zeppelin Jugendstiftung JUST! lobt regelmäßig Förderpreise im Gesamtwert von bis zu 25.000 Euro für herausragende Arbeiten aus den Disziplinen Naturwissenschaft und Technik, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturwissenschaften aus. Die Verleihung des nächsten JUST! Awards findet im Mai 2024 statt. Schüler und Studierende können ab sofort, bis zum 31. Dezember 2023, Projekte einreichen, teilt die Stiftung mit. Zusätzliches Sonderthema des aktuellen Wettbewerbs ist in diesem Jahr „Wie aus Gegnern Partner wurden“. Erfolgreiche Projekte der Vergangenheit waren z. B. ein Leitsystem zum Auffinden von Räumen und Gebäuden für Feuerwehreinsätze, eine E-Mental Health App, die die digitale Ermittlung und Veränderung des Stimmungszustandes trackt sowie ein multimedialer Infospot in Form einer modernen Litfaßsäule für Schulen.

Infos zu ausgezeichneten Projekten und Details zum Bewerbungsverfahren können unter https://www.just-zeppelin.com/ abgerufen werden. Weitere Details gibt es bei Martina Fischer, [email protected].