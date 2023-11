Friedrichshafen

Betrunkener mit Falschgeld unterwegs

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 35-jähriger Mann rechnen, der am Freitagmorgen mit der Polizei zu tun hatte. Er war am Abend mit seiner Freundin in Streit geraten, woraufhin er sich offenbar alkoholisiert ins Auto setzte und davonfuhr, berichtet die Polizei.

