Betrunkener Mann beschädigt mutwillig Autos

Weil er am Montagabend auf dem Nachhauseweg mutwillig mehrere Autos beschädigt haben soll, muss ein 27–Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Zeugen waren gegen22.30 Uhr auf den betrunkenen Mann aufmerksam geworden, als dieser in der Bismarckstraße in Richtung Marienstraße lief und an mindestens sechs geparkten Wagen die Außenspiegel mutwillig umklappte. Sie verfolgten den Randalierer und verständigten die Polizei, die nun ermittelt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell noch nicht bekannt.