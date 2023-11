Betrunkener fährt auf Auto auf

Deutlich alkoholisiert war ein 35 Jahre alter Audi-Fahrer, der am Sonntag gegen 17.30 Uhr einen Auffahrunfall in der Montfortstraße verursacht hat. Der 35-Jährige fuhr auf den Daimler einer 58-Jährigen auf, die an der dortigen roten Ampel wartete, so die Polizei.

Einer Polizeistreife schlug Alkoholgeruch, ausgehend von dem 35-Jährigen entgegen, der jedoch nicht in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Daher ordneten die Polizisten eine Blutentnahme in einer Klinik an und beschlagnahmten den Führerschein des 35-Jährigen. Er hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Der Sachschaden betrug insgesamt rund 1.000 Euro, der Audi musste abgeschleppt werden.