Vor einer Gaststätte in der Eckenerstraße/Montfortstraße haben laut Polizeibericht am Samstagmorgen um 4 Uhr mehrere Betrunkene durch ihr lautes und ungezügeltes Verhalten auf sich aufmerksam gemacht. Am Ende landeten drei Männer in Polizeigewahrsam.

Ein 32–jähriger aus dem Landkreis Konstanz soll zuvor wegen seiner übermäßigen Alkoholisierung der Gaststätte verwiesen worden sein. Den erteilten Platzverweisen der Polizei leistete er keine Folge. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, mischte sich ein 35–jähriger, ebenfalls aus dem Landkreis Konstanz stammender Mann ein und griff die Beamten mit Faustschlägen an, heißt es im Bericht.

Vehemente Gegenwehr

Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, um die beiden Männer in Gewahrsam zu nehmen. Beide wehrten sich, indem sie um sich traten und vehement Gegenwehr leisteten, heißt es. Dabei sollen sich die eingesetzten Polizeibeamten leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zugezogen haben.

Nach der Gewahrsamnahme der beiden Männer sei ein 44–jähriger Mann aus Friedrichshafen an den Ort zurückgekehrt, obwohl ihm dies zuvor aufgrund seines Verhaltens untersagt worden sei. Da auch er laut Bericht auf gutes Zureden und mehrfaches Wiederholen und Erläutern des Platzverweises nicht reagierte, kam er ebenfalls in Gewahrsam. Dabei soll er die Polizisten bespuckt und beleidigt haben. Die Beamten leiteten gegen die drei Männer Ermittlungsverfahren ein.