Eine 21-jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Sonntag in Friedrichshafen zwei geparkte Autos gerammt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau hinterm Steuer betrunken. Sie befuhr demnach gegen 2.30 Uhr die die Länderöschstraße in Fahrtrichtung Wacholderweg.

„An der Unfallörtlichkeit verläuft die Fahrbahn in einem Rechtsknick. Hier kam die Unfallverursacherin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort am linken Fahrbahnrand mit einem ordnungsgemäß geparkten Hyundai und Toyota“, schreiben die Beamten.

Zwei Mitfahrer fliehen vor der Polizei

Im Fahrzeug befanden sich nach Zeugenaussagen vier Personen. „Die im hinteren Bereich befindlichen Personen flüchteten nach dem Unfall“, heißt es im Polizeibericht. Der Beifahrer im Auto wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizisten stellten bei der Fahrerin Atemalkohol fest. Ein Test ergab umgerechnet einen Wert von mehr als zwei Promille. Die 21-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei unter Telefon 07541/1043104 entgegen.