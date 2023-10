Ein 49 Jahre alter Mann ist am Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Häfler Karlstraße nur knapp einem Trickdiebstahl entgangen. Einem Betrüger gelang es zunächst, ihm Geld aus der Börse zu ziehen, doch der 49-Jährige bemerkte den Diebstahl, forderte sein Geld zurück und bekam es.

Betrüger mit Clipboard unterwegs

Wie die Polizei berichtet, sprach ein bislang unbekannter Täter, der ein Clipboard in der Hand hielt, den 49-Jährigen auf Höhe eines Optikergeschäfts an und gab an, Spenden für Gehörlose und Blinde zu sammeln.

Als der 49-Jährige seine Geldbörse öffnete, kam ihm der Unbekannte näher, verdeckte den Geldbeutel mit seinem Clipboard und entnahm daraus Geldscheine im Wert von gut 1.000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Der 49-Jährige bemerkte den Diebstahl wenig später. Er forderte laut Polizei die gesamte Summe zurück und bekam sie tatsächlich wieder. Daraufhin erstattete der Mann bei der Polizei Anzeige.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Trickdieb, der etwa 175 Zentimeter groß, korpulent und dunkel gekleidet war, verlief jedoch ohne Erfolg.

Menschen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder möglicherweise selbst Opfer eines Trickbetrugs geworden sind, mögen sich bei den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 melden.