Friedrichshafen

Betriebswirte starten im Handwerk durch

Lesedauer: 2 min

Die neuen Betriebswirte nahmen bei einer Feier ihre Zeugnisse in Empfang. (Foto: Handwerkskammer Ulm )

18 neue Betriebswirtinnen und Betriebswirte im Gebiet der Handwerkskammer Ulm haben ihre Zeugnisse in Empfang genommen und ihren Abschluss gefeiert. Rund 700 Stunden in Voll- oder Teilzeit haben sie in ihre Weiterbildung investiert.

