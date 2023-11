Immer Ärger mit dem Mutterkonzern? Während der Chef von Rolls-Royce, Tufan Erginbilgic, am Dienstag für die Unternehmensgruppe einen massiven Gewinnanstieg ankündigte, sind Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Power Systems in Friedrichshafen für eine Betriebsversammlung zusammen gekommen.

Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer und Personalvorständin Thelse Godewerth hatten für sie gute Nachrichten: Ein sogenannter Zukunftspakt sichert die Beschäftigung bis ins Jahr 2026. Doch Bittelmeyer warnte angesichts der Pläne der Konzernspitze in London vor den Folgen für die deutsche Tochter.

Es könnte fast ein firmeninterner Rekord sein: Mehr als 4300 Mitarbeiter von Rolls-Royce Power Systems waren am Dienstag zur Betriebsversammlung in die Messe Friedrichshafen gekommen. „Wären es noch ein paar mehr gewesen, hätten wir keine Stühle mehr gehabt“, sagte Thomas Bittelmeyer beim Pressetermin im Anschluss.

Mutterkonzern plant großen Stellenabbau

Kein Wunder: Eine gewisse Spannung in der Belegschaft sei in den vergangenen Wochen gewachsen. Jüngst hatte die Konzernmutter Rolls-Royce verkündet, weltweit 2000 bis 2500 Stellen abbauen zu wollen. Und beim sogenannten Capital Market Day, einem Tag für die Investoren, verkündete CEO Tufan Erginbilgic, dass der Konzern seinen operativen Gewinn - und die Rendite für die Aktionäre - in den nächsten Jahren deutlich steigern will.

Hierfür gab es von Power-Systems-Betriebsratschef Thomas Bittelmeyer scharfe Kritik: „Ich habe den Eindruck, hier soll möglichst schnell möglichst viel Geld abgeworfen werden, um den Investoren zu gefallen“, sagte er. Die Pläne von Erginbilgic bezeichnete er als „irrational“.

Informierten die Rolls-Royce-Mitarbeiter über aktuelle Entwicklungen (von links): Detlef Gagg, Thomas Bittelmeyer, Helene Sommer und Thelse Godewerth. (Foto: Florian Peking )

Es gebe schon länger Anzeichen, dass Rolls-Royce Personal abbauen wolle - auch in Geschäftsbereichen, die schwarze Zahlen schreiben, wie es bei Power Systems der Fall ist.

Kritik an geplanter "Zentralisierung"

Umso wichtiger sei es, dass sich Betriebsrat und Unternehmensführung auf den Zukunftspakt 2026 geeinigt haben. Diese Vereinbarung schließt bis 2026 betriebsbedingte Kündigungen beim Motorenbauer aus. Stellenabbau ist nur auf freiwilliger Basis möglich - zum Beispiel, wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen.

Auf diesem Weg beteilige sich das Unternehmen am Personalabbau des Mutterkonzerns - auch wenn laut Personalvorständin Thelse Godewerth noch nicht feststeht, wie viele Stellen das konkret sein werden. Im ersten Quartal 2024 soll es hierzu Klarheit geben. „Aber Power Systems wird seinen Beitrag leisten“, so Godewerth.

Was aber schon klar ist: Die Zusammenarbeit mit London soll intensiviert werden. In „Querschnittsfunktionen“ - zum Beispiel im Finanz- oder Personalwesen, aber auch beim „Engineering“ - wolle man „Synergien nutzen“ und Doppelrollen vermeiden. Godewerth nannte das „Integration“, Thomas Bittelmeyer sprach von „Zentralisierung“ - und übte Kritik: Dass Dieselingenieure und Turbineningenieure zusammenarbeiten sollen, sei verrückt - unterschiedlicher könnten die Bereiche kaum sein, so der Betriebsratschef.

Unternehmensbereiche kommen auf den Prüfstand

Um Rolls-Royce Power Systems zukunftssicher aufzustellen, wolle man sich auf bestimmte strategische Bereiche fokussieren, erläuterte Thelse Godewerth - zum Beispiel auf die Marine oder das sogenannte Behördengeschäft, unter das der Bau von Panzermotoren fällt.

Andere Bereiche hingegen kämen auf den Prüfstand. Das Projekt Brennstoffzelle etwa werde „depriorisiert“. Und auch andere Teile des Unternehmens wolle man unter die Lupe nehmen. „Eine Entscheidung dazu gibt es aber noch nicht“, sagte Godewerth.

Angesichts voller Auftragsbücher von Power Systems zeigte sie sich insgesamt aber zuversichtlich: „Wir haben eine Position der Stärke innerhalb der Unternehmensgruppe und finden in London Gehör.“