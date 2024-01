Mittwochmorgen, kalter Dauerregen in Friedrichshafen. Doch vor dem Werk 2 von ZF ist trotzdem viel los. Tausende Mitarbeiter sind auf den Beinen und trotzen dem Wetter. Manche haben Warnwesten an, andere Transparente oder Protestschilder in der Hand. Es läuft „Ruhrgebiet“ von Wolfgang Petry.

Die Musikauswahl ist kein Zufall. Denn es sind nicht nur Friedrichshafener, sondern auch Beschäftigte aus dem ZF-Werk in Gelsenkirchen-Schalke vor Ort - von dem im Dezember bekannt wurde, dass es der Konzern bis Ende 2024 schließen will. Dazu die Nachricht vor gut einer Woche, dass ZF auch den Standort in Eitorf, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, dichtmachen will.

Deshalb läuten beim Betriebsrat die Alarmglocken. Er sieht „einen Frontalangriff auf die Beschäftigung in Deutschland“ und warnt vor Tausenden Jobs, die wegfallen könnten. Das Unternehmen widerspricht der Darstellung.

3000 Beschäftigte versammeln sich am Hauptquartier

Die vielen ZFler marschieren an diesem Mittwoch vom Werk 2 zur Konzernzentrale, dem ZF-Forum. Lautstark und wütend machen sie ihrem Ärger Luft. „Graf Zeppelin würde sich im Grab umdrehen“, ist auf diversen Plakaten zu lesen - ein Verweis auf die Haupteigentümerin von ZF, die Zeppelin-Stiftung.

Vor dem Forum halten Betriebsrat und die Gewerkschaft IG Metall vor rund 3000 ZFlern eine Kundgebung ab, die als Kampfansage verstanden werden kann. An „die im sechsten Stock“, wie es ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Achim Dietrich formuliert - also den ZF-Vorstand. Dieser agiere gegen die eigene Belegschaft, kritisiert Dietrich. Auch die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) wirft dem Unternehmen vor, „unanständig“ zu handeln.

Aber woher der ganze Unmut? ZF hat derzeit mit vielen Problemen gleichzeitig zu kämpfen. „Wir befinden uns im fünften Krisenjahr in Folge“, sagt Lea Corzilius, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei ZF. Auf Corona folgte der Krieg in der Ukraine - dazu Chipkrise, Lieferengpässe und Inflation.

Der Konzern ist zudem durch die Zukäufe von Wabco und TRW hoch verschuldet. Nach aktuellen Zahlen mit elf Milliarden Euro. Der Kapitaldienst dafür steigt nach der Zinswende.

Werden Stellen ins Ausland verlagert?

Und bei all diesen Schwierigkeiten muss das Unternehmen den Umbau zur E-Mobilität bewältigen, durch die Wertschöpfung, und damit Jobs, verloren gehen werden. „Wir wollen Beschäftigung erhalten, wissen aber, dass allein die Transformation zur E-Mobilität Beschäftigung kosten wird. Wo wir für die Getriebemontage zwei Mitarbeiter benötigen, ist es für die E-Motoren nur einer“, berichtet dazu Lea Corzilius.

1 von 10

„Niemand von uns bestreitet, dass sich die Automobilindustrie in einer schwierigen Situation befindet“, sagt auch Helene Sommer, 1. Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben. Schließungen wie in Eitorf, Schalke oder auch im niedersächsischen Damme aber seien der falsche Weg.

Die Arbeitnehmervertreter werfen dem Vorstand vor, Stellen in Deutschland einsparen zu wollen - um sie dann im vermeintlich billigen Ausland neu aufzubauen. Laut Achim Dietrich hat ZF das Ziel, bis 2026 hierzulande 12.000 Stellen abzubauen. Zahlen, die das Unternehmen auf Nachfrage nicht kommentiert.

Vor diesem Hintergrund, so Achim Dietrich, hätten viele Beschäftigte am Stammsitz in Friedrichshafen, aber auch an anderen deutschen Standorten Sorge, wie sicher ihre Arbeitsplätze noch seien. „Die Belegschaft lässt sich nicht an der Nase herumführen“, poltert er.

Forderung nach einer Beschäftigungssicherung

In diesem Zusammenhang kritisiert der Betriebsrat auch, dass für die rund 5000 ZFler, die in der Konzernzentrale und in der zentralen Forschung und Entwicklung tätig sind, immer noch kein sogenanntes Zielbild auf dem Tisch liege. Zielbilder gibt es an den meisten deutschen ZF-Standorten. Sie regeln, wie die Beschäftigung und ihre Rahmenbedingungen im Zuge der Transformation aussehen sollen.

Für den „Betrieb Z“, der besagte 5000 ZF-Mitarbeiter in Friedrichshafen umfasst, hatte der Betriebsrat die Verhandlungen über das Zielbild im Dezember für gescheitert erklärt. Nun warte man darauf, dass die Arbeitgeberseite ein Angebot macht, sagt Franz-Josef Müller, Betriebsratsvorsitzender des „Betriebs Z“.

„Wir wollen Sicherheit für die Beschäftigten“, so Müller, weshalb die Arbeitnehmervertretung eine Beschäftigungssicherung bis 2028 fordere. Denn auch in Bereichen wie Einkauf, Controlling, IT und Forschung/ Entwicklung bestehe aus seiner Sicht die Gefahr, dass Stellen ins Ausland verlagert werden.

Verhandlungen werden wieder aufgenommen

Aus Sicht des Unternehmens stellt sich die Sache anders dar. „Wir werden sicher nicht Tausende Stellen aus Friedrichshafen verlagern“, berichtet Frank Iwer, Personalleiter bei ZF Friedrichshafen. Was es aber geben werde, seien „Nachjustierungen“ - auch vor dem Hintergrund des Themas Künstliche Intelligenz (KI), das den Grad der Automatisierung, etwa in der Forschung und Entwicklung, erhöhen könnte.

Und Personalvorständin Corzilius sagt: „ZF investiert nach wie vor kräftig in seine deutschen Standorte, wenn die Voraussetzungen und die Wettbewerbsfähigkeit stimmen.“ Mindestens ein Viertel der weltweiten Investitionen tätige ZF in Deutschland.

Zwei Sichtweisen und offenbar ziemlich verhärtete Fronten. „Dass heute trotz des Wetters so viele gekommen sind, hat den Vorstand sicher beeindruckt“, sagt Gesamtbetriebsratsvorsitzender Achim Dietrich.

Aus seiner Sicht gute Voraussetzungen für die Fortführung der Gespräche zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Schon am Donnerstag soll an den Verhandlungstisch zurückgekehrt werden - ein Termin, den auch Lea Corzilius bestätigt.