Seit 30 Jahren ist das Kindernest vom Kinderschutzbund Friedrichshafen eine wichtige Anlaufstelle für Eltern, die ihre Kinder über einen kurzen Zeitraum in fremde Obhut geben wollen oder müssen. Für vier Euro pro Stunde darf sich der Nachwuchs zwischen Gleichaltrigen austoben.

Gegründet wurde das Kindernest am 26. März 1993 vom Kinderschutzbund Friedrichshafen und der „Aktion FN“ ‐ damals noch im Pavillon des Altenheims St. Antonius. Zweimal musste das Kindernest umziehen, bis es im Jahr 2009 in den Räumen in der Schanzstraße 19 eine feste Bleibe fand.

Von den Anfängen bis heute hat sich einiges verändert. Die Betreuung der Kinder ist aufwendiger geworden, sie eröffnet aber auch neue Chancen.

Immer bunt gemischt

„Jeder kennt das bunte Haus mit dem blauen Elefanten, aber was wir machen, weiß fast niemand“, sagt Sandra Rauber. Vor wenigen Wochen hat sie die Leitung des Kindernests übernommen. Bis zu 15 Kinder werden dort täglich von einer ausgebildeten Erzieherin und einer Zweitkraft betreut, von 8 bis 18 Uhr.

Wir haben keinen Bildungsauftrag und führen in der Regel auch keine Elterngespräche. Sandra Rauber

Gearbeitet wird im Schichtbetrieb. Die Altersspanne der Kinder liegt zwischen einem und sieben Jahren. Wie in anderen Kitas gibt es eine Bauecke, Platz zum Malen und Basteln, einen Raum zum Turnen und Toben, eine Küche und einen kleinen Schlafraum. Der Unterschied: Im Kindernest gibt es keine feste Gruppe, jeden Tag kommen andere Kinder.

Diese seien bunt gemischt, sagt Sandra Rauber. Manchmal kämen fünf Kinder aus fünf unterschiedlichen Ländern im Turnraum zusammen. „Sie brauchen keine gemeinsame Sprache, um miteinander zu spielen“, sagt sie und lächelt. Trotz der wechselnden Bezugspersonen, kämen die Kinder gut zurecht. Sandra Rauber erklärt sich das durch die Dankbarkeit der Eltern, die wohl auch die Kinder spüren.

Fördern ohne Bildungsauftrag

„Wir haben keinen Bildungsauftrag und führen in der Regel auch keine Elterngespräche“, sagt die Kindernest-Leiterin. Dafür würden andere Bereiche gefördert. „Wir unterstützen die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Empathiefähigkeit“, berichtet Siggi Crummenerl. Seit 19 Jahren arbeitet sie im Team des Kinderhauses.

Öffnungszeiten und Gebühren Das Kindernest hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Betreuungsgebühr für ein Kind beträgt vier Euro die Stunde, zwei Euro für jedes weitere Geschwisterkind. Ab dem vierten Kind entfallen die Gebühren.

„Als unsere Einrichtung vor 30 Jahren eröffnet hat, war es eine ganz andere Zeit“, sagt sie. Für Frauen sei es schwer gewesen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Deshalb seien es vor allem Mütter gewesen, die ihre Kinder für ein oder zwei Stunden in die Hände der Erzieherinnen gaben, um sich selbst eine Verschnaufpause zu gönnen. „Das hat beiden gutgetan ‐ der Mutter und dem Kind“, ist Siggi Crummenerl überzeugt.

Große Chance für Kinder aus anderen Ländern

In den vergangenen Jahrzehnten sei die Betreuung aufwendiger geworden. „Einige Kinder sind vorbelastet durch die Scheidung ihrer Eltern oder eine Flucht“, meint Sabine Huster. Sie arbeitet seit 23 Jahren im Kindernest.

Eltern mit Migrationshintergrund sähen das Kindernest als Chance für ihren Nachwuchs an, bereits vor Kita-Start die deutsche Sprache und den Umgang mit anderen Kindern zu lernen. Andere wiederum gäben ihre Kinder bei anstehenden Arztbesuchen oder sonstigen Terminen in die Obhut der Erzieherinnen.

Die stundenweise Betreuung, die das Kindernest anbietet, mache es zu einem einmaligen Angebot im Bodenseekreis, meint Norbert Büchelmaier, Vorsitzender des Kinderschutzbunds Friedrichshafen.

Stark genutztes Angebot

Wie gut dieses angenommen wird, verdeutlicht Büchelmaier mittels einer Statistik: Vor der Pandemie seien im Durchschnitt 4000 Kinder betreut worden. Während diese Zahl in den Jahren 2020/21 auf 1500 herabgesunken sei, könne das Kindernest in diesem Jahr bereits wieder rund 3000 Besuche von Kindern verzeichnen. Hochgerechnet auf die vergangenen 30 Jahre sei das Betreuungsangebot des Kindernests etwa 90.000 Mal in Anspruch genommen worden.

Um das Kindernest über die Jahre hinweg finanzieren zu können, erhielt der Kinderschutzbund Friedrichshafen finanzielle Unterstützung von der Stadt Friedrichshafen, ZF und Rolls-Royce Power Systems. Als privater Sponsor sei Erwin Kaess zu nennen, der insbesondere bei projektbezogenen Investitionen einspringen würde, sagt der Vorsitzende.

Zusätzlich freuen durfte sich der Verein in diesem Jahr über einen „großzügigen Personalkostenzuschuss“ der Stadt Friedrichshafen, so Norbert Büchelmaier.