Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg seit einigen Wochen wieder zu. „Im Herbst wird wieder ‐ wie in jedem Jahr ‐ die Erkältungssaison beginnen und damit verbreiten sich wieder mehr Atemwegserreger, inklusive Covid19“, teilt das Sozialministerium von Baden-Württemberg auf Anfrage des SWR mit.

Empfohlene Artikel Bilanz mit Hoffnung auf Besserung Die Zahlen des Medizin Campus Bodensee sind weiterhin tiefrot q Friedrichshafen

Das Landesgesundheitsamt veröffentlicht seit 12. Oktober wöchentlich immer donnerstags den Bericht zur aktuellen Lage, in dem auch die Meldedaten zu Corona vorgestellt werden. Danach steigen die Zahlen der Neuinfektionen und die der Patienten auf Intensivstationen stark an.

MCB reagiert

Der Medizin-Campus Bodensee (MCB) hat bereits reagiert und spricht Empfehlungen für Besucher der Kliniken aus. „Zum Schutz der Patienten und der Mitarbeitenden bittet der Medizin Campus Bodensee alle Besucher und Begleitpersonen von Patienten, die einen Atemwegsinfekt haben oder sich unwohl fühlen, auf Besuche im Klinikum Friedrichshafen oder in der Klinik Tettnang zu verzichten“, heißt es dazu auf der Internetseite des MCB, aber auch auf Schildern in den Kliniken. Zudem werden Besucher „generell gebeten in den Krankenhäusern einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, vor allem in den Patientenzimmern“.