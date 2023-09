Premiere beim Bodensee Business Forum (BBF): Zum ersten Mal findet die Veranstaltung im Graf-Zeppelin-Haus ihren Abschluss mit einem klassischen Sinfoniekonzert. Nachdem am Donnerstag, 28. September, die spannenden Podien mit Prominenten und Experten vorbei sind, übernimmt ab 18.30 Uhr die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben.

Die Musiker werden die 9. Sinfonie von Antonín Dvořák spielen. Für das Konzert sind noch Tickets verfügbar ‐ und für all jene, die nicht nur der Musik lauschen wollen, sondern auch BBF-Atmosphäre schnuppern wollen, gibt es ein ganz besonderes Angebot.

Die 9. Sinfonie von Antonín Dvořák hat den Namen „Aus der Neuen Welt“. „Das passt gut zum Programm des Bodensee Business Forums. Denn bei den Debatten wird es sich darum drehen, wie die ’neue Welt’ aussehen soll“, sagt Hendrik Groth, Editor-at-Large der „Schwäbischen Zeitung“ und Initiator des BBF.

Ist grüner Wasserstoff wirklich eine Zukunftstechnologie? Wie bekommen wir den Fachkräftemangel in den Griff? Über solche und viele weitere Themen debattieren Experten aus Wirtschaft und Politik.

Ein klassisches Stück für jeden

Als Highlight zum Schluss wird die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben das Programm am Abend abrunden. Um 18.30 Uhr geht das kompakte, 45-minütige Konzert im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses los.

Musik als „Brücke der Welt“ solle die „Internationalität der Podien“ unterstreichen, sagt Stefan Malzew, Leiter Eventteams von Schwäbisch Media. Die 9. Sinfonie von Dvořák sei ein Stück, das „in die Top-100-Hitliste aller Zeiten“ gehöre.

„Das können selbst Leute, die noch nie etwas mit Klassik zu tun hatten, hören ‐ und sie sind danach garantiert begeistert“, schwärmt Malzew.

Das sind die hochkarätigen Musiker

Die Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben sei bewusst ausgewählt worden. „Wir wollen mit dem Konzert das kulturelle Angebot der Region bereichern“, sagt Stefan Malzew. Und dafür eigne sich das Orchester, das nicht nur auf der deutschen, sondern auch auf der österreichischen und schweizerischen Seite des Sees verwurzelt ist, bestens.

Die Kammerphilharmonie gibt es schon seit mehr als 30 Jahren ‐ und seither ist sie stark in der Region präsent, tritt etwa regelmäßig in Sinfoniekonzerten mit internationalen Solisten während des Bodenseefestivals auf. Ein Konzert zum Tag der Deutschen Einheit gibt das Orchester am Dienstag, 3. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Ravensburg.

Dirigent beim Auftritt im Rahmen des Bodensee Business Forum ist Marc Kissóczy. Der Schweizer dirigierte unter anderem das Orchestre National de Lyon, das Orquestra Municipal do Sao Paulo oder die Slowenische Philharmonie.

Besonderes Angebot für Konzertbesucher

Besonderes Anliegen von Stefan Malzew: Auch Schülerinnen und Schüler sollen in den Genuss des musikalischen Highlights kommen. „Deshalb gibt es für Schüler einen Aktionscode“, erläutert er. Sie können beim Ticketkauf im Internet den Code „SKS5“ eingeben ‐ und bekommen das Ticket fürs Konzert so für vergünstigte fünf Euro.

Aber auch für erwachsene Konzertgänger gibt es ein interessantes Angebot, wie Hendrik Groth anfügt. Ein reguläres Konzertticket kostet 15 Euro. Aber wer nur einen kleinen Aufpreis von fünf Euro mehr bezahlt, erhält bereits ab 16 Uhr Zugang zum Bodensee Business Forum.

Das Angebot richtet sich laut Groth an alle, die ein mal „BBF-Atmosphäre schnuppern“ wollen ‐ und ab 17 Uhr brisante Diskussionen zu den Themen „Europa benötigt mehr Autarkie“ oder „Steht Automotive im Südwesten vor dem Aus?“ erleben möchten.