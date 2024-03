Besuch von Strack-Zimmermann in Friedrichshafen zwischen Beifall und Protest

Selbst der berühmte „letzte Platz“ unter den 375 Stühlen war besetzt, als die Bundestagsabgeordnete und FDP-Kandidatin für das Europa-Parlament, Agnes-Marie Strack-Zimmermann, am Dienstag in einer Veranstaltung des „Club of international Politics“ in der Zeppelin-Universität zu aktuellen politischen Themen Stellung nahm. Empfangen von Protesten vor der Uni („Krieg sofort beenden durch Verhandlungen“, „Rot-Gelb-Grün an die Ostfront“) gab es im vollbesetzten Auditorium viel Beifall für sie, am Ende allerdings auch Kritik an der Ampel-Politik.

Die Stühle reichten nicht aus, manche Zuhörer musste stehend teilnehmen, andere wurden gar nicht erst hineingelassen, so nachgefragt war das Gastspiel der Politikerin. Agnes-Marie Strack-Zimmermann bedauert, dass die Sicherheitspolitik in der EU noch national orientiert ist und befürchtet, dass es noch Jahre zu einer gemeinsamen Sicherheitspolitik dauern wird. Ob mit oder ohne Trump werde die USA-Unterstützung für Europa abnehmen, weshalb die Europäer selbst für ihre Sicherheit sorgen müssten.

„Im Gedenken an die Opfer aller Kriege“, steht auf einem Plakat, das eine Frau hochhält, mit dessen Text sich die Politikerin völlig einverstanden zeigt. Jedes einzelne Schicksal sei eine Tragödie, sagt Strack-Zimmermann, nennt Putin einen Massenmörder und Vergewaltiger und sagt, es könne nicht schlimmer kommen als es für die Ukraine ist, einem selbständigen Land mit der größten Kornkammer Europas. Derweil werden draußen und an den Fenstern Plakate mit der Frage hochgehalten: „Frieden schaffen mit Waffen?“

Das könne passieren, dürfe aber nicht passieren, sagt sie zum Abhörfall bei der Bundeswehr, die nach 1989 „runtergefahren“ wurde. Der Grund: Aus Truppenübungsplätzen seien „blühende Landschaften“ und willkommenes Bauland für Kommunen geworden, Munition habe man „massenhaft“ verkauft. Die Rolle der Soldaten habe sich verändert, nötig habe die Bundeswehr viel Geld für Modernisierung und den Anspruch eines attraktiven Arbeitgebers. Für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ist sie nicht. Politik