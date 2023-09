Bestsellerautor liest zum Jubiläum

Zum 30. Geburtstag lädt das „Frühstücks-Treffen für Frauen“ am 13. und 14. Oktober den Bestsellerautor Titus Müller zu zwei verschiedenen Veranstaltungen ins Graf-Zeppelin-Haus ein.

Zur Autorenlesung unter dem Titel „Der letzte Auftrag“ von Titus Müller am 13. Oktober um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus sind auch Männer eingeladen. Bestsellerautor Titus Müller wird aus seinen Spionagethrillern lesen und Hintergrundinformationen dazu geben. Er lässt einen Teil deutsch-deutscher Geschichte greifbar werden, der bis heute schmerzt. Der Autor wurde 1977 in Leipzig geboren. Er wird auch erzählen, wie seine Familie ‐ sein Vater war Pfarrer ‐ die DDR erlebt hat. Er erzählt gut recherchiert mit frischem, lebendigem und auch einfühlsamem Blick. Sein Roman „Die fremde Spionin“ brachte ihn auf die Spiegel-Bestsellerliste und wurde auch von Geheimdienstinsidern gelobt. Der letzte Band der Spionagetrilogie, der dieses Jahr im Mai herrausgekommen ist, stand wenige Tage nach dem Erscheinen auf Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste.

Zu einer weiteren Jubiläumsveranstaltung mit dem Thema „Das Glück hat tausend Farben“ lädt das „Frühstücks-Treffen für Frauen“ ferner am 14. Oktober ab 9 Uhr ins Graf-Zeppelin-Haus ein. Der Referent ist erneut Titus Müller.

„Wir leiden darunter, dass das Leben an uns vorbeirauscht. Wir arbeiten, schlafen, essen, arbeiten, schlafen essen ‐ und wünschen uns wieder zu hören, wie am Morgen eine Amsel singt“, heißt es in der Ankündigung. Titus Müller zeigt, wie sich längst verlorene Schätze wieder neu entdecken lassen und gibt Tipps, wie Glück im Alltag entdeckt werden kann. Der Referent studierte in Berlin Literatur, Geschichtswissenschaften und Publizistik. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift „Federwelt“. Er ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde für seine Romane mit dem C.S. Lewis-Preis und dem Sir-Walter-Scott-Preis ausgezeichnet. Ebenso erhielt Titus Müller den Homer-Preis.

Karten für die Autorenlesung am Freitag, 13. Oktober, 20 bis 22 Uhr (Saalöffnung: 19:30 Uhr) gibt es für elf Euro an der Abendkasse und für zehn Euro im Vorverkauf. Karten für das Frühstückstreffen am Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr (Saalöffnung: 8:30 Uhr) kosten inklusive Frühstück, Live-Musik und Vortrag 22 Euro an der Tageskasse und 21 Euro im Vorverkauf.

Eine verbindliche Anmeldung ist mittels Überweisung nötig (siehe www.fff-fn.de/anmeldung), der Vorverkauf: läuft über die Buchhandlung Fiederer, Wilhelmstraße 19, Friedrichshafen, und telefonisch an Werktagen von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 07541 / 941 65 44 (Fr. Widmayer)

Alle Informationen auch unter www.fff-fn.de