Entgegen der um uns herum grassierenden schlechten Nachrichten zu vielen Themen vermeldet das Stadtwerk am See oder besser: die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH gute Nachrichten. Es wird neue und mehr Busse geben, die öfters fahren, auf einigen Linien sogar bis 24 Uhr. Horst Schauerte als Stadtverkehr–Geschäftsführer hat mit seinem Team ganze Arbeit geleistet, Hut ab.

Sicher kommt jetzt vereinzelt die Frage auf, warum die Busse nicht bis 1 Uhr fahren. Würden sie das tun, käme jemand, der gerne bis 2 Uhr mitfahren würde. Vergessen wir diese Diskussion einfach. Viel wichtiger ist, ob die Rechnung, die Schauerte aufgestellt hat, aufgeht. Er will neue Kundengruppen gewinnen. Und das sollte ihm bei diesem Angebot gelingen. Jetzt ist es an denen, die immer nach einem verbesserten ÖPNV–Angebot rufen, auch einzusteigen.

Bisher war es beim Stadtverkehr oft so, dass hauptsächlich die starken Strecken bedient wurden. Jetzt erweitert die Gesellschaft das Angebot, und die Spießgesellen könnten glatt auf die Idee kommen, abends mal wieder vor die Türe zu gehen und danach mit dem Bus heimzufahren. Wenn jetzt auf weiteren Linien die Busse bis 24 Uhr fahren, erweitert das den Aktionshorizont vor allem auch für junge Menschen. Die entschließen sich ja bekanntlich immer mehr dazu, keinen Führerschein mehr zu machen.

Etwas Strecke machen müssen ab September Menschen, die ambulant operiert werden. Zumindest, wenn sie aus der Häfler Ecke kommen. Für einige Patienten aus dem östlichen Bodenseekreis werden die Wege kürzer. Hintergrund: Der Medizin–Campus Bodensee hat angekündigt, vermehrt die neuen OP–Säle in der Klinik Tettnang für Eingriffe zu nutzen, nach denen Patienten direkt wieder nach Hause dürfen.

Dafür soll im Klinikum Friedrichshafen Platz geschaffen werden, um die Zentrale Notaufnahme zu erweitern. Klingt doch nach einem vernünftigen Ansatz — nicht nur angesichts des allgemeinen Krankenhaussterbens.

Das FAB–Festival fällt wegen geringen Kartenverkaufs aus. Die Kulturhaus Caserne GmbH glaubt, dass das auch am Publikum liegt. Grob gesagt, hält man das Programm für zu innovativ für die etwas hinterwäldlerische Region. Kann es nicht auch sein, dass der Open Air–Hunger in der Region gedeckt ist? Überall gibt es attraktive Open Airs — in Salem, Meersburg, Tettnang, Markdorf oder Stockenweiler.

Inzwischen dreht auch das Festival FN:Pop kräftig auf. Aus zwei Konzerten wurden vier, wovon auch das Kulturhaus Caserne profitiert: Gotthard und Lotte bescherten ihm im Juli einen vollen Innenhof. Soll also bitte niemand mehr von Friedhofshafen sprechen.