Für die „Franzosensiedlung“ an der Schwab-, Hebel- und Ekkehardstraße liegt der Stadt ein Antrag zur nachträglichen Aufnahme in die Liste besonders erhaltenswerter Bausubstanz in Friedrichshafen vor. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wollte in der Siedlung eigentlich 16 Mehrfamilienhäuser, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Wohnhäuser für französische Soldatenfamilien errichtet worden waren, abreißen und durch Neubauten ersetzen.

Entschieden ist über den Antrag noch nicht, doch für die geplante bauliche Weiterentwicklung des 2,4 Hektar großen Areals hat die Stadt zwischenzeitlich die Devise ausgegeben, dass möglichst viel Gebäudesubstanz erhalten werden sollte (Schwäbische.de hat darüber berichtet).

Bewohner wehren sich gegen Abriss

Gegen die Abriss- und Neubaupläne der BImA, die Anfang 2021 öffentlich bekannt geworden waren, hatte ein Großteil der Bewohner protestiert. Weil sie einerseits deutlich steigende Mieten befürchteten, andererseits aber auch, weil sich die meisten der insgesamt 105 Wohnungen nach ihrer Ansicht in gutem, zum Teil sehr gutem Zustand befinden. Einige waren gerade erst komplett saniert worden.

Der Gemeinderatsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt begrüßte zwar das Ansinnen der BImA, durch Nachverdichtung zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, verlangte als Voraussetzung für die notwendige Änderung des Bebauungsplans aber einen sozialverträglicheren Entwurf.

Erhöhte Fördermittel möglich

Für einzelne Objekte oder ganze Siedlungen, die auf der Liste erhaltenswerter Bausubstanz in Friedrichshafen stehen, besteht zwar kein rechtlicher Schutz wie durch den Denkmalschutz. Für ihren Erhalt können aber gegebenenfalls erhöhte Fördermittel in Anspruch genommen werden.

Die „Franzosensiedlung“ an der Schwab-, Hebel- und Ekkehardstraße war von einer Expertenrunde zwar nicht in die besagte Liste aufgenommen worden. Da auf dieser Liste aber exemplarisch für die 1950er-Jahre bereits die Siedlung Heinrich-Heine-Straße und die Reihenhaussiedlung Jettenhausen stehen, ist laut Auskunft aus dem Rathaus eine Übertragung auch auf die „Franzosensiedlung“ möglich. „Somit könnten auch die Häuser dieser Siedlung von dem erhöhten Fördergeldersatz profitieren, ohne explizit in der Liste aufgeführt zu sein“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung.

Geprüft werden soll der vorliegende Antrag auf nachträgliche Aufnahme auf die Liste dennoch.