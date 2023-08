Berufe und Studiengänge bei der Stadt Friedrichshafen

Das Ende der Schulzeit rückt näher und für viele Jugendliche stellt sich die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll. Die Stadt Friedrichshafen bietet laut Pressemitteilung jungen Menschen in zwölf Berufen und vier Studiengängen eine Ausbildung an.

Bürgermeister Dieter Stauber begrüßte gemeinsam mit Sarah Gander, Leiterin der Personalentwicklung, und Annabelle Port, Referentin im Bereich Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen, die Jugendlichen im Rathaus.

„Ich freue mich, dass Sie sich für einen Beruf bei der Stadtverwaltung interessieren. Die Stadtverwaltung ist mit rund 1500 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber in Friedrichshafen. Ein Arbeitsplatz bei der Stadt bietet viele Weiterbildungs– und Entwicklungsperspektiven. Sie werden überrascht sein, wie vielfältig die Aufgabenbereiche bei der Stadtverwaltung sind“, so Bürgermeister Dieter Stauber.

Er wünschte den Jugendlichen einen informativen und interessanten Tag. „Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für eine Ausbildung bei der Stadt entscheiden. Mit einer Ausbildung bei uns können Sie die Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft legen“, so Stauber.

Welche Berufe man bei der Stadt lernen kann, stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Ämtern bei einem Rundgang und bei einer Präsentation, die von den Auszubildenden selbst gehalten wurde, vor.

Dazu gehören unter anderem die Vorstellung der Ausbildung für Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellte für Bäderbetriebe, als Jugend– und Heimerzieherin oder -erzieher, Fachangestellte für Abwassertechnik oder die duale Ausbildung im Bereich Tourismus.

„Die Stadt als Ausbildungsbetrieb hat weit mehr zu bieten als Verwaltung. In den städtischen Bädern, im Spielehaus, in der MOLKE, im Klärwerk oder im Karl–Olga–Haus gibt es zahlreiche Ausbildungs– und Praktikumsmöglichkeiten“, so Sarah Gander, Leiterin der Personalentwicklung. Insgesamt werden derzeit rund 60 Jugendliche bei der Stadtverwaltung ausgebildet.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen interessiert, kann sich mit Annabelle Port, Telefon 07541 203—1123, E–Mail [email protected] in Verbindung setzen. Alle Infos rund um die Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen unter www.ausbildung.friedrichshafen.de