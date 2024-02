Erst ein Verkehrsunfall konnte in der Nacht auf Sonntag einen 21-jährigen Verkehrsrowdy stoppen. Verkehrsteilnehmer waren um etwa 23.30 Uhr auf den Opel aufmerksam geworden, der mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien im Stadtgebiet unterwegs war.

Von der Polizei im Bereich der Ailinger-/Goethestraße erblickt, gab er in Richtung Mühlöschstraße Gas und missachtete in der Folge die Anhalte-Aufforderungen der Polizeibeamten. Durch seine rücksichtslosen Manöver gelang es ihm zunächst zu flüchten. Nur wenige Minuten später endete seine riskante Fahrt jedoch mit einem Unfall.

Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der Hauffstraße mit der Ekkehardstraße nahm er einem Skodafahrer die Vorfahrt, worauf die Autos wuchtig zusammenstießen. Dabei wurden die beiden Skoda-Insassen leicht verletzt und es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Drogen- und Alkoholbeeinflussung des 21-Jährigen, woraufhin er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein musste er umgehend an die Polizei übergeben. Diese untersagte ihm die weitere Fahrt und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.