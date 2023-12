Berater für das Kinder- und Jugendtelefon gesucht

Der Kinderschutzbund in Friedrichshafen plant eine neue Ausbildung für die Telefonberatung am Kinder- und Jungendtelefon. Alle, die sich für die Kinder und Jugendlichen einsetzen möchten und Interesse an diesem ehrenamtlichen Engagement haben, können sich ab sofort informieren und anmelden.

Mit diesem Angebot möchte der Kinderschutzbund auch junge Menschen ansprechen, die nach der Ausbildung ihre Mitarbeit schwerpunktmäßig auf die Beratung im Projekt „Jugend berät Jugend“ legen können.

Immer wieder geht es in der Ausbildung und in der anschließenden Mitarbeit um die Frage, wie denn „Helfen“ gelingen kann. Die Hilfe ist ein Angebot, mit dem schon durch Zuhören und der absoluten Präsenz für den Anrufenden viel erreicht werden kann. Allein durch einen Gegenüber via Telefon sind die jungen Menschen in der Lage sich zu spüren und sich mitzuteilen. Im besten Fall kann zu einer Stabilisierung beitragen werden, damit erste eigene Bewältigungsstrategien und Wege gefunden werden können.

Darüber hinaus können die Beraterinnen und Berater am Kinder- und Jugendtelefon immer wieder erleben, dass man durch Gespräche und Supervisionen eine Menge über sich selbst erfahren kann und in welcher Weise diese Erfahrungen auch im Alltag sehr nützlich sind.

Anmeldungen