Die ganz eigene Bilanz ziehen — wie kommt das Kulturufer bei den Redakteurinnen und Redakteuren der Schwäbischen Zeitung an? Welche Ideen, Kritik oder Vorschläge gibt es bei uns? Wir erzählen es Ihnen.

Tanja Poimer schreibt:

Auf dem Kulturufer sind viele großartige Künstler in den Zelten und auf der Promenade aufgetreten. Was in diesem Jahr nicht so recht mitspielen wollte, war das Wetter. Zwischendurch regnete es gefühlt nicht nur von oben, sondern auch von der Seite und unten. Wer sich trotzdem in einem der Gastrobereiche unter freiem Himmel Speis und Trank schmecken lassen wollte, blieb genau so lange, bis es durch die Sonnenschirme tropfte.

Bei Regenwetter gibt es in den Gastrobereichen des Kulturufers kaum Schutz. Ein (Zelt-)Dach könne Abhilfe schaffen (Foto: Tanja Poimer )

Ein (Zelt-)Dach über dem Kopf zumindest an einer passenden Stelle könnte dauerhaft Schutz vor Niederschlag und Sonne bieten. Beim Langenargener Uferfest am letzten Juli–Wochenende wollten die Veranstalter auf Nummer Sicher gehen und stellten erstmals Festzelte auf. Die Jubiläumsausgabe im Jahr des 1250–jährigen Bestehens der Gemeinde sollte auf keinen Fall ins Wasser fallen. Das hat sich am Samstag auf jeden Fall gelohnt: Draußen goss es teilweise in Strömen, drinnen saßen die Besucher keineswegs auf dem, dafür aber im Trockenen und feierten zusammen ein wunderbares Fest.

Ralf Schäfers Meinung ist:

Es war wieder ein Kulturufer, das von allen Beteiligten und Verantwortlichen von Stadtverwaltung und Kulturbüro bestens vorbereitet war und zehn Tage ein unvergessenes Erlebnis geboten hat. Und wenn an der ein oder anderen Stelle Kritik aufkam, war es bislang immer so, dass das die bei den Planungen für das kommende Jahr berücksichtigt wurde.

Am Wetter kann niemand etwas ändern. Das Kulturufer war verregnet, es war aber immer noch das Kulturufer mit seinem ganz eigenen Charme und Charakter. Wie es Händler und Wirte treffend beschrieben haben, „sobald der Regen weg ist, sind die Menschen wieder da.“ Wenn die Straßenkünstler, die Zauberer, Jongleure, Feuerspucker und Pantomimen im Fokus stehen sollen, dann fehlte diesem Festival allerdings etwas.

Das Niveau der Straßenkünstler war beeindruckend, und sie sind immer ein Zuschauermagnet. (Foto: Ralf Schäfer )

Meiner Meinung nach schienen da einfach zu viele Bands und Musiker, die die Spielstätten belegten. Für ein Konzert gehe ich ins Zelt oder vor die Musikmuschel. Die Qualität der in diesem Jahr auftretenden Musiker auf den Straßenkünstler–Spielorten war ohne Zweifel sehr gut. Aber dann sollte ihnen ein anderes Forum geboten werden, damit das Atemberaubende, das Verzaubernde oder Überraschende der Straßenkünstler nicht ins Hintertreffen gerät.

Die Meinung von Anke Kumbier:

Denn das Verzaubernde war da und manchmal eher in den stilleren Auftritten zu finden. Wie bei dem Künstlerpaar Kira & Anders, die mit einer charmanten Zirkustheater-Nummer das Publikum begeistert haben. Da hat alles gepasst, die kleine Geschichte zweier Reisender, die durch den Auftritt geführt hat, der überraschende Einsatz einer Bahnhofsuhr, die plötzlich zur Akrobatik-Stange wurde und das sympathische Auftreten der beiden Künstler.

Ebenso unaufgeregt und trotzdem spannend wirkte die Zaubershow von Noah Sebastian, der einen zunächst etwas abgedroschen wirkenden Kartentrick mit überraschender Wendung zu Ende brachte – wie er das geschafft hat, bleibt natürlich sein Geheimnis. Das sind nur zwei Beispiele, die zeigen, welche Juwelen unter den Straßenkünstlern zu finden waren.

Und apropos finden: Eine Neuerung hat es den Besuchern erleichtert, ihre Lieblingskünstler nicht zu verpassen. Die Stadt hatte die Spielstätten mit jeweils zwei Fahnen markiert, auf denen zum einen der Hinweis „Straßenkünstler“ stand, zum anderen der Name des Auftrittortes – eine Veränderung, die gerne bleiben darf.

Die Flagge rechts ist kaum zu übersehen und zeigt an, wo die Straßenkünstler auftreten. (Foto: Anke Kumbier )

Eine Veränderung, die hingegen wünschenswert wäre und ebenfalls mit Finden zu tun hat: Dass die Programmpunkte des Kulturufers online nicht sofort aus der Übersicht verschwinden, sobald sie in der Vergangenheit liegen. Wer beispielsweise am Freitag schnell schauen möchte, welcher Künstler am Dienstag aufgetreten ist, wird unter dem entsprechenden Datum nicht mehr fündig. Zwar gibt es Tricks, trotzdem an die Informationen zu kommen, die erfordern aber etwas umständliche Umwege.

Die Perspektive von Heike Kleemann:

Das Kulturufer ist für mich eine Fundgrube an Schätzen. Stundenlang kann ich zwischen den Händlerständen hin– und herschlendern und überlegen, was ich mir dieses Jahr mitnehme. Die Qualität der meisten Anbieter ist immer hoch, doch dieses Jahr hat sie nach meinem Gefühl nochmal ein bisschen zugelegt.

Silberschmuck war in beachtlicher Auswahl zu sehen. Zart, originell und unverwechselbar. (Foto: Heike Kleemann )

Noch mehr kleinere Stände mit nur ein paar originellen Stücken aus eigener Handarbeit waren vertreten, dagegen fehlten die großen Stände, die auf vielen Märkten zu finden sind und wenig Unverwechselbares bieten, fast ganz, und das fand ich sehr wohltuend. Klasse statt Masse, Ungewöhnliches statt schon zu oft Gesehenes, Phantasievolles statt Dutzendware — genau deswegen gehe ich hin. Das Kulturufer ist jedes Mal wieder eine Wundertüte voll mit zauberhaften Dingen, die ich woanders nicht bekomme.

Harald Ruppert findet:

Beim Open Air–Kino hatten die Ehrenamtlichen des Kinos Studio 17 viel auszuhalten. Fast immer waren die Aussichten fürs abendliche Wetter hoffnungslos. Aber bei den Kinomachern siegte der hoffnungslose Optimismus. Und siehe da: Am ersten Abend öffnete der Himmel seine Schleusen erst in der Minute, in der der Film zu Ende war. Am zweiten Abend schüttete es dann schon nach der Hälfte des Films wie aus Kübeln.

Aber das Publikum war gerüstet und blieb bis zum Schluss mehr oder weniger trocken sitzen. Nur für einen von fünf Kinoabenden waren die Prognosen gut — und prompt war die Tragikomödie „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ ausverkauft. Ein Dankeschön an das Studio 17 und das Kulturbüro, die das Risiko einer Wetter–Zittertour bei jedem Kulturufer aufs Neue durchmachen.

Durchhaltevermögen bewiesen Spielehaus und Spielbus auf der Aktionswiese: Es fehlte vorn und hinten an bezahlten Helfern, doch gemerkt hat man das nicht. Einmal mehr tummelten sich hier die Kinder und brachten die buntesten Basteleien mit nach Hause. Ich wünsche Spielehaus und Spielbus viel Kraft, denn nach dem Kulturufer gilt es, das Ferienprogramm zu stemmen.

Ein Kompliment auch an Kulturbüro und Stadtwerk. die zusammen die täglichen Graffiti–Aktionen ermöglichten. Die fertig bemalten Banner werden an den Bauzaun gespannt, der die alte Buche beim kleinen Zelt schützt. Hoffentlich sind auch 2024 wieder Graffiti–Sprayer dabei. Wenn der Bauzaun an der Buche vollgehängt ist, könnte man die bunten Banner ja am Sichtschutzzaun installieren, der jetzt das FEZ in Allmannsweiler umgibt. Oder am Trapp–Gelände.

Täglich verwandelte ein anderes Sprayerteam mehrere Meter Banner in ein Graffiti-Kunstwerk. (Foto: Harald Ruppert )

Bezweifeln darf man ein Argument der Gastronomie Klink–Eberhard für die ziemlich gestiegenen Getränkepreise: Man habe sich an den Preisen des Seehasenfests orientiert, und anders sei das gegenüber den Gästen des Seehasenfestes auch nicht vertretbar. Dabei würde sich von den Seehasenfest–Gästen kaum einer beschweren, wenn das Hefeweizen beim Kulturufer billiger wäre. Denn hier wie dort rinnt es oftmals in denselben Hals und wird aus demselben Geldbeutel bezahlt. Zur Rechtfertigung der Gewinnspanne sollte man nicht Fairnessgründe anführen.