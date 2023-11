Benefiz-Konzert für neue Orgel

Zu einem Konzert mit Zeno Bianchini lädt der Orgel-Förderverein von St. Magnus am Sonntag, 26. November, 18 Uhr in die Kirche St. Magnus ein. Der Stockacher Bianchini, der in Verona geboren wurde und in Italien Orgel und Komposition sowie anschließend Barockorgel, Cembalo und alte Tasteninstrumente studierte, ist Kirchenmusiker, Orgelsachverständiger und Dirigent.

Nach einer ersten Kontaktaufnahme erklärte er sich schnell bereit, den Orgel-Förderverein mit seinem Spiel zu unterstützen. Was Anlass der Spendensammlung ist, wurde dann allerdings schnell zum Gegenstand der Diskussion: Nach einem Probespiel erklärte Zeno Bianchini die St. Magnuser Orgel für „nicht mehr konzertabel“. Ein neuer Plan musste gefunden werden ‐ und auch hierbei war der Organist und Orgelsachverständige selbst eine große Hilfe: Für das Konzert stellt er sein Cembalo zur Verfügung, das hierfür nach Fischbach transportiert wird, wie der Verein mitteilt.

Zu hören sind Zeno Bianchinis Interpretationen zu verschiedenen Stücken aus der Zeit der Barockmusik ‐ weitgehend am mittelalterlichen Instrument des Cembalos. Trotz allem wird aber auch ein Stück an der Orgel nicht fehlen.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zugunsten einer neuen Orgel gebeten.