Ben-Simon Bonin spielt wieder für die VfB-Volleyballer

Der Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen hat auf die erneute Verletzung von Simon Kohn reagiert und einen alten Bekannten zurückgeholt. Wie die Häfler am Donnerstag mitteilten, wechselt Ben-Simon Bonin vom Ligakonkurrenten VC Bitterfeld-Wolfen nach Friedrichshafen. Beim VfB hatte der Außenangreifer bereits von 2019 bis 2022 gespielt und seine ersten Schritte im Profivolleyball unternommen.

Kohn hat sich den Knöchel gebrochen

Vergangene Woche hat sich Simon Kohn im Training den Knöchel gebrochen. Die Operation am Mittwoch ist laut Angaben des VfB gut verlaufen, dennoch wird der 19-Jährige für die restliche Saison ausfallen. Kohn hatte gerade erst eine Armverletzung auskuriert und war seit ein paar Tagen wieder zurück im Training. „Simon hat in dieser Saison einen großen Schritt gemacht, deshalb ist es sehr bitter für ihn, dass er wieder ausfällt“, wird VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt in der Vereinsmitteilung zitiert. „Wir haben ihm gesagt, dass er in Ruhe fit werden soll und wir dann jederzeit mit ihm über seine Zukunft sprechen möchten.“

In Tim Peter, Jackson Young und Jan Fornal standen nach Kohns Ausfall nur noch drei Außenangreifer im Kader. Zu wenig aus Sicht der Häfler. „Mit nur drei Außenangreifern in die Play-offs zu gehen ist bei dieser hohen Belastung fast nicht möglich“, meint Späth-Westerholt. Daher haben sich der Geschäftsführer und Trainer Mark Lebedew nach Alternativen umgesehen.

Beim Blick aufs Telefon ist Bonin überrascht

Fündig geworden sind sie beim Aufsteiger Bitterfeld-Wolfen. „Ben hat uns signalisiert, dass er die Herausforderung gerne annehmen möchte, und Bitterfeld-Wolfen hat uns keine Steine in den Weg gelegt und ihn am Mittwoch schließlich freigegeben“, sagt der VfB-Geschäftsführer. „Wir sind sehr glücklich, dass uns dieser Transfer geglückt ist.“

Bonin stand seinen künftigen Mitspielern kurz vor Weihnachten noch mit Bitterfeld-Wolfen als Gegner in der Spacetech-Arena gegenüber. Der Anruf von Sportdirektor Radomir Vemic kam für den 21-Jährigen einigermaßen überraschend. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, aber wenn man dessen Namen auf dem Display sieht, muss man natürlich rangehen“, sagt Bonin lachend. Eines will der Außenangreifer laut VfB aber klarstellen. „Dass ich zugesagt habe, hatte gar nichts damit zu tun, aus Bitterfeld weg zu wollen, sondern damit, dass ich in Friedrichshafen auf allerhöchstem Niveau trainieren kann und dass ich dem VfB helfen möchte. Ich habe zu diesem Club eben eine starke Bindung.“

Mit Savonsalmi hat er schon zusammengespielt

Bonin kam 2019 zu den Youngstars an den Bodensee und war schon ein Jahr später, mit einem Doppelspielrecht ausgestattet, Teil des VfB-Profiteams. 2022 wechselte er zu VaLePa nach Finnland, wo er gemeinsam mit Severi Savonsalmi aufschlug - ein Jahr später ging es dann zum VC Bitterfeld-Wolfen. Der gebürtige Rottenburger sieht sich inzwischen in einer anderen Rolle als bei seinem Weggang 2022. „Ich habe bei den beiden Clubs viel Spielpraxis bekommen“, sagt Bonin. „Ich hatte mehr Verantwortung und habe einfach mehr Drucksituationen erlebt und gelernt, mit diesen auch umzugehen.“

Für VfB-Trainer Mark Lebedew war klar, dass er als Ersatz für den verletzten Simon Kohn einen deutschen Spieler verpflichten wollte. „Davon gibt es in der Liga im Moment sehr viele, die für uns interessant sind“, meint der Australier. „Ben stand für uns ganz oben auf der Liste und wir freuen uns, dass es mit ihm geklappt hat. Er wird uns nicht nur im Training helfen, sondern sicher auch in den Spielen.“

Am Mittwoch bestritt Bonin sein erstes Training mit den Häflern, am Sonntag (17.30 Uhr/Dyn) wird er gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen im Kader stehen.