Das italienische Restaurant „Sale & Pepe“ in der Eugenstraße 33 (Ecke Olgastraße) hat seit Anfang Februar wieder geöffnet. Die neuen Pächter heißen Arjan und Flora Latifi und sind in der Häfler Gastronomie wohlbekannt.

„Nach jahrzehntelanger Gastronomieerfahrung im eigenen Restaurant in Albanien sowie als Angestellte in Italien und hier in Deutschland dürfen wir Sie nun in unserem ’Sale & Pepe’ mit all unserer Leidenschaft zur Gastronomie verwöhnen“, schreibt das Ehepaar auf Seite eins ihrer Speisenkarte. Diese Leidenschaft für ihren Beruf bringen die beiden auch im Gespräch rüber.

Was im neuen „Sale & Pepe“ aufgetischt wird

Auf der Speisenkarte finden sich sowohl italienische Spezialitäten als auch Gerichte aus der albanischen Küche. Zusätzlich zum umfangreichen Angebot an Pizza, Pasta, Fleisch und Fisch bieten Flora und Arjan Latifi auch einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch an. Tatkräftig unterstützt werden sie von ihren Kindern Annalisa und Massimo.

Die Küchenzeiten im „Sale & Pepe“ sind von 11.30 bis 13.45 Uhr und von 17.30 bis 21.45 Uhr. Dienstags sowie Samstagsvormittags ist das Restaurant geschlossen.