Freiflächen-Photovoltaik (FFPV) auf einem Gebiet von insgesamt rund 50 Fußballfeldern alleine in Friedrichshafen: das könnte mit dem Teilregionalplan Energie Wirklichkeit werden, den der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO) gerade erstellt.

Entscheiden können über entsprechende PV-Anlagen immer die Kommunen selbst, große Hürden stellen die Eigentumsverhältnisse der Flächen dar und vor allem das ungenügend ausgebaute Stromnetz.

Suchraum umfasst 37 Prozent der Gesamtfläche

„Wir haben beim Thema Freiflächen-Photovoltaik die ganze Region danach untersucht, welche Flächen infrage kommen“, sagt Wolfgang Heine. Mit Region meint der Direktor des RVBO zunächst die gesamte Fläche der Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis.

Im Ausschlussverfahren wurde die Fläche des Verbandsgebietes nach den Vorgaben des Regionalplans auf einen Suchraum reduziert, der 37 Prozent der Gesamtfläche ausmachte. Da letztlich nur 0,2 Prozent der Fläche am Ende ausgewiesen werden müssen, ist klar, dass es keinen Flächenengpass gibt beim Thema FFPV wie etwa beim Thema Windkraft.

Wir haben insbesondere Flächen im Blick, die eine gute Eignung und eine gewisse Vorbelastung haben. Wolfgang Heine

Im nächsten Schritt wurde der Suchraum nach Eignungskriterien bewertet: „Wir haben insbesondere Flächen im Blick, die eine gute Eignung und eine gewisse Vorbelastung haben“, sagt Heine. Also Flächen, die genügend Sonne abbekommen und die für andere Nutzung wie für die Landwirtschaft oder als Bauland nicht infrage kommen. Zum Beispiel entlang von Bundesstraßen oder Schienen oder etwa auf Altdeponien. Man wolle nicht ohne Not wertvolle Flächen für das Thema verwenden. Ausgewiesen wurden dabei sogenannte Vorbehaltsgebiete, sie machen 0,7 Prozent der gesamten Fläche aus.

Interaktive Karte: Diese Gebiete für Freiflächen-Photovoltaik im Raum Friedrichshafen-Tettnang gibt es.

Es geht beim Teilregionalplan Energie immer um Flächen, die mindestens fünf Hektar groß sind. Im Gegensatz zum Thema Windkraft, sind die Kommunen beim Thema FFPV Herr des Verfahrens. Das heißt, sie können in den Vorbehaltsgebieten Anlagen genehmigen oder auch nicht.

„Es gibt für die Kommunen keine Pflicht zur Umsetzung“, sagt Heine. Die Gemeinden können außerdem auch andere, kleinere Flächen für Solaranlagen verwenden, solange sich diese in den Suchräumen befinden. Für jede Fläche muss ein eigener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Drei-Kilometer-Zone wird abgeschafft

Im Bodenseekreis gibt es außerdem momentan die Sonderregel, dass innerhalb einer Drei-Kilometer-Zone vom Bodenseeufer keine FFPV gebaut werden darf. Das ist im neuen Regionalplan wegen des besonderen Landschaftsbildes so festgelegt. Diese Regel soll aber mit Gültigkeit des Teilregionalplans Energie wieder komplett abgeschafft werden, sagt Heine. Der soll dann ab Ende 2025 gelten. Da die Genehmigungsverfahren ohnehin eine gewisse Zeit brauchen, könne auch am Bodenseeufer bereits mit der Planung begonnen werden.

65,9 Hektar auf der Gemarkung Friedrichshafen

Auf der Gemarkung von Friedrichshafen hat der Regionalplan fünf große Flächen (insgesamt 65,9 Hektar) für FFPV identifiziert: in Appenweiler (13,4 Hektar), Unterlottenweiler (19 Hektar), Heiseloch (12,2 Hektar), Unterraderach-West (9,9 Hektar) und Fischbach-West (11,4 Hektar). Die letzten drei genannten Flächen liegen alle an der B31-neu, bei Unterraderach handelt es sich außerdem um eine vorbelastete Fläche (Deponie). Bei Appenweiler und Unterlottenweiler sieht der Regionalverband eine „unterdurchschnittliche Konfliktintensität von Landschaftsbild- und Erholungsfunktion“. Also frei übersetzt Flächen, die nicht so stark ins Auge fallen, wo die FFPV das Landschaftsbild nicht so stark prägen oder stören würde.

Mögliche Gebiete für Freiflächen-Photovoltaik in Friedrichshafen. (Foto: Marcus Fey )

Ob und wann auf diesen Flächen große Solar-Anlagen entstehen, ist aber durch die Ausweisung durch den RVBO längst nicht sicher. „Wenn der Eigentümer nicht mitspielt, passiert da nichts“, sagt Heine. Die zweite große Hürde ist das Stromnetz. „Man braucht einen Einspeisepunkt“, sagt Heine und außerdem eine Netzzusage. Die kann der jeweilige Betreiber nur geben, wenn das Stromnetz entsprechend ausgebaut ist und den Strom aufnehmen kann. Zehn Jahre ist dabei für Heine ein realistischer Zeitraum, bis die Infrastruktur an den meisten Stellen bereit ist für die dezentrale Stromversorgung.

Der gesamte Teilregionalplan Energie mit den ausgewiesenen Flächen für FFPV befindet sich aktuell in der Anhörung, es können also Stellungnahmen abgegeben werden. Ende März endet die Frist für Privatpersonen, Ende April die von Trägern öffentlicher Belange, also der Kommunen und Behörden.