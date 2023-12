Hunderte Menschen in Friedrichshafen sprechen sich für eine sogenannte Hundewiese im Stadtgebiet aus. Eine Petition fordert seit einiger Zeit einen solchen eingezäunten Bereich, in dem Hunde ohne Leine rennen, tollen und spielen können - und hat bereits mehr als 800 Unterzeichner. Im Januar will die Initiative hinter der Petition die Unterschriften der Stadtverwaltung übergeben.

Eine Gruppe Hundehalterinnen und -halter aus Friedrichshafen sammelt seit dem Herbst Unterschriften für eine Hundewiese. „Hierdurch wird die artgerechte Bewegung der Häfler Hunde möglich und Konfliktsituationen wird entgegengewirkt“, sagt Tanja König von der Hundewiese-Initiative.

Laut Stadtverwaltung sind derzeit in Friedrichshafen 1931 Hunde angemeldet. „Begründet in der Anzahl der gemeldeten Hunde ist davon auszugehen, dass eine Hundewiese gut frequentiert wäre“, so König.

Noch bis 6. Januar wird gesammelt

Die Initiative will durch die Aktion zunächst mit der Stadt ins Gespräch kommen - und gemeinsam mit ihr eine geeignete Fläche finden. Zwischenzeitlich sei der Zeitraum für die Unterschriftensammlung nochmals verlängert worden, wie Tanja König berichtet. Bis zum 6. Januar würden noch Unterschriften gesammelt.

814 Unterstützer, davon 532 aus Friedrichshafen, hat die Online-Petition auf der Internet-Plattform Openpetition (Stand: 20. Dezember) bereits gefunden. Zahlreiche weitere Unterschriften kommen laut Initiative von Listen hinzu, die in Hotels, Restaurants und Geschäften ausliegen.

Inzwischen seien auch noch einige Ideen für mögliche Flächen hinzugekommen - insgesamt habe man nun sieben im Blick, berichtet Tanja König. Wo genau diese sich befinden, will sie noch nicht verraten. Die Stadt solle sich erst mit den Vorschlägen auseinandersetzen. „Und vielleicht gibt es ja vonseiten der Verwaltung noch bessere Vorschläge“, sagt König.

Übergabetermin mit Bürgermeister steht

Was die Hundehalterin außerdem freut: Durch die Aktion seien auch Gemeinderatsfraktionen auf die Initiative aufmerksam geworden. Gleich drei Fraktionen hätten sich gemeldet und seien eventuell bereit, das Anliegen zu unterstützen. Gut möglich also, dass das Thema irgendwann per Antrag auf der Agenda des Gemeinderats landet.

Zuerst wolle man aber sehen, was man mit der Petition erreiche, erläutert Tanja König. Wann die Initiative die Unterschriften übergeben wird, steht auch schon fest: Am Freitag, 12. Januar, gebe es hierfür einen Termin mit Bürgermeister Dieter Stauber, so König.